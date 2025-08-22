Nach Voest-Alpine in Birkenfeld schließt auch die Polytec ihr Werk in Georg-Weierbach. Erhebliche Abrufrückgänge, das Auslaufen zentraler Kundenprojekte sowie „eine zunehmend schwer kalkulierbare Marktentwicklung im Produktbereich Painted Exterior“ (zu deutsch: äußere Lackierung) habe das Management zu diesem Schritt veranlasst, heißt es seitens der österreichischen Gruppe. Der Aufsichtsrat hat diesem Plan der Geschäftsleitung im Juli zugestimmt. Damit verlieren Ende April 2026 rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job. Ein Sozialplan mit Interessenausgleich sei vereinbart.

Dabei hat der Konzern gerade eine sehr erfreuliche Halbjahresbilanz veröffentlicht: Der Konzernumsatz stieg danach um 2,3 Prozent auf 357,6 Millionen Euro (zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2024 waren es noch 349,6 Mio. Euro). Wesentliche Wachstumstreiber seien höhere Werkzeug- und Entwicklungsumsätze gewesen. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 3,5 auf 5,6 Millionen Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich auf 1,6 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern lag nach minus 2,7 Millionen Euro im Vorjahr nun bei 1,4 Millionen plus. Aber: Die Automobilsparte schwächelt, das brachte das Aus für das Werk Idar-Oberstein, das Polytec 2019 von der insolventen Wayand-Gruppe übernommen hatte.

Wichtige Auftraggeber verloren

Nach NZ-Informationen hat das Werk den langjährigen Auftraggeber AMG verloren, was dazu führt, dass die teure Lackieranlage nicht mehr ausgelastet ist. In einem Statement der Polytec auf NZ-Anfrage heißt es: „Die Fahrzeugproduktion in Europa stagniert auf anhaltend niedrigem Niveau bei etwa 15 bis 16 Millionen Fahrzeugen pro Jahr und liegt damit deutlich unter dem Spitzenwert von knapp 21 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2017 und sogar 7 Prozent unter dem Wert von 2023. Daraus resultieren Überkapazitäten und entsprechender Marktdruck auf die gesamte Branche.

i Polytec Georg-Weierbach, ehemals Wayand Stefan Conradt

Innerhalb der Polytec Group ist der Produktbereich Painted Exterior (also das äußere Lackieren; Anm. d. Red.) von diesen Marktverwerfungen besonders stark betroffen. Die Polytec Car Styling Weierbach GmbH ist mit ihrem Produktportfolio von lackierten Exterieur-Teilen im Nischensegment bis rund 20.000 Fahrzeuge pro Jahr tätig. In den oberen Bereich dieser Nische drängen jedoch zunehmend Großserienanbieter, um ihre Überkapazitäten auszulasten. Dies drückt auf Preise und Stückzahlen.“ Hinzu komme, dass die „Strukturkosten in diesem Geschäftsfeld aufgrund der Komplexität überdurchschnittlich hoch sind“, so die Polytec.

Vor Polytec hatte bereits Voestalpine, ein zweiter österreichischer Konzern, die Schließung des Werks in Birkenfeld angekündigt, 220 Arbeitsplätze gehen dort verloren. Und auch die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH (BKD) steckt in Schwierigkeiten. Das Werk in Idar-Oberstein – in direkter Nachbarschaft der Polytec – arbeitet zurzeit unter Insolvenzverwaltung. Auch hier sind mehr als 100 Arbeitsplätze bedroht. Der polnische Konzern hatte 2018 Teile der insolventen Ymos übernommen.

Dank an die Belegschaft

In der Presseerklärung der Polytec heißt es weiter: „Umgeben von dieser anspruchsvollen Gemengelage haben die Mitarbeiter:innen der Polytec Group in den vergangenen Monaten mit großem Engagement und Einsatz alles darangesetzt, operative Herausforderungen zu bewältigen und die Zukunft des Standorts zu sichern. Dafür spricht das Management seinen ausdrücklichen Dank aus.“

Trotz intensiver Bemühungen habe sich die Situation im betroffenen Produktbereich aber weiter zugespitzt: „Wesentliche Abrufrückgänge, das Auslaufen zentraler Kundenprojekte sowie eine zunehmend schwer kalkulierbare Marktentwicklung in diesem Segment haben das Management dazu gezwungen, rasch zu handeln und eine wirtschaftlich verantwortungsvolle Lösung zu finden.

Deshalb wurden seit Ende April 2025 für diesen Standort ergebnisoffene Gespräche mit den Interessensvertretungen begonnen. Nach eingehender Prüfung aller Möglichkeiten und unter Berücksichtigung des negativen Marktausblicks bleibt letztlich keine andere Wahl, als den Standort zu schließen.“