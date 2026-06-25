Nach dem Großeinsatz der Polizei im Bereich Otto-Decker-, Wasen- und Ritterstraße in Idar-Oberstein gibt es neue Erkenntnisse.
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Die Aufregung war groß, und auch in der nahezu zeitgleich stattfindenden Sitzung des Stadtrates in der Verwaltung hatte sich der bedrohlich wirkende Vorfall schnell rumgesprochen. Die Handys wurden gezückt, Sorge war spürbar. Am Mittwochnachmittag war der Polizei Idar-Oberstein eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein gemeldet worden.