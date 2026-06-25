Mit Waffe geschossen Polizeieinsatz in Oberstein: Zwei Rumänen ermittelt Vera Müller 25.06.2026, 14:58 Uhr

i Neuer Erkenntnisse gibt es mit Blick auf den Vorfall in Oberstein. Zwei Rumänen stehen im Fokus der Ermittlungen. Hosser. HOSSER

Nach dem Großeinsatz der Polizei im Bereich Otto-Decker-, Wasen- und Ritterstraße in Idar-Oberstein gibt es neue Erkenntnisse.

Die Aufregung war groß, und auch in der nahezu zeitgleich stattfindenden Sitzung des Stadtrates in der Verwaltung hatte sich der bedrohlich wirkende Vorfall schnell rumgesprochen. Die Handys wurden gezückt, Sorge war spürbar. Am Mittwochnachmittag war der Polizei Idar-Oberstein eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Stadtteil Oberstein gemeldet worden.







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