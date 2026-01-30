Nach Gewalttat in Idar: Polizei sucht weiter nach drei Tätern
Nach Gewalttat in Idar
Polizei sucht weiter nach drei Tätern
Diese Tat hatte für Aufregung in Idar-Oberstein gesorgt. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.
Am Montagabend, 8. Dezember, gegen 18 Uhr verletzten bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Idar-Obersteiner Layenstraße durch einen Messerangriff lebensgefährlich und einen 20-Jährigen durch Schläge mit einem Schlagstock schwer (unsere Zeitung berichtete).