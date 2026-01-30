Nach Gewalttat in Idar Polizei sucht weiter nach drei Tätern 30.01.2026, 12:27 Uhr

i Symbolfoto Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance / dpa

Diese Tat hatte für Aufregung in Idar-Oberstein gesorgt. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.

Am Montagabend, 8. Dezember, gegen 18 Uhr verletzten bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Idar-Obersteiner Layenstraße durch einen Messerangriff lebensgefährlich und einen 20-Jährigen durch Schläge mit einem Schlagstock schwer (unsere Zeitung berichtete).







