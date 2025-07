Nachdem die erste Veranstaltung im Juni gut angenommen wurde, bieten Stadt und Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Dienstag, 22. Juli, von 14 bis 16 Uhr ihre nächste gemeinsame Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung an. Die Sprechstunde gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen in einem geschützten Rahmen und im direkten Austausch mit Bürgermeister Friedrich Marx und der Leiterin der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Polizeirätin Kimberly Short, zu besprechen.

Die Bürgersprechstunde ist Teil des neuen Konzepts „Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum“ der Polizei Idar-Oberstein. Mit diesem Ansatz wollen Polizei und Ordnungsbehörde gezielt auf Sicherheitsbedenken reagieren und präventive Maßnahmen stärken. Ziel ist es, in den direkten Dialog mit den Bürgern der Stadt zu treten, Hinweise aus der Bevölkerung aufzunehmen, Fragen zu beantworten und über Sorgen und Anregungen zu sprechen.

Bürgermeister Marx angetan

Nach dem ersten Termin hatte Short gegenüber unserer Zeitung betont: „Wir wollen zeigen, dass wir den Begriff Bürgernähe und die Sorgen der Menschen hier ernst nehmen. Die Stadt hat kein gutes Image. Zu Unrecht. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass sich die Bürger wohler fühlen.“ Hintergrund: Die Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2024 kommt zu der Erkenntnis, dass man in Idar-Oberstein sicher lebt. Allerdings: Das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Bürger und die damit verbundene Angst, selbst Opfer von Straftaten zu werden, klingt immer wieder durch – auf Facebook und anderen Plattformen. Der Bahnhof wird immer wieder als Gefahrenort deklariert: Erst vor wenigen Tagen kam es dort zu einem Zwischenfall. Z wei Familien gerieten dort in Streit. Hierbei schlugen die Mitglieder der Familien mit mehreren Werkzeugen aufeinander ein. Eine Person wurde schwer verletzt. Der Fall sorgte wieder einmal für eine intensive Debatte auf Facebook. Hier soll angesetzt werden.

Auch Bürgermeister Marx war nach dem ersten Treffen sehr angetan, wie er jüngst in einer Sitzung betonte: das Format habe funktioniert. Alles sei friedlich, harmonisch und konstruktiv abgelaufen. Nicht alle Anfragen haben man beim ersten Termin berücksichtigen können, nun folgt also eine Fortsetzung.

Anmeldung erforderlich

Ein weiteres Ziel der Aktion ist es auch, Kooperationspartner der Polizei wie den Kommunalen Vollzugsdienst, das Jugendamt und die Bundespolizei in Maßnahmen mit einzubinden sowie eine verstärkte Präventionsarbeit im Bereich Gewaltstraftaten beispielsweise an Schulen anzubieten – im Sinne gesellschaftlicher Verantwortung.

Wer einen Termin bei der Sprechstunde haben möchte, wird gebeten, sich im Vorfeld bis Mittwoch, 16. Juli, über das Vorzimmer von Bürgermeister Marx anzumelden. Bereits bei der Anmeldung wird um Benennung des Anliegens gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um individuelle Gespräche zu ermöglichen. Für die einzelnen Vorsprachen ist ein Zeitrahmen von maximal 20 Minuten vorgesehen.

Kontakt zur Anmeldung: Vorzimmer Bürgermeister Marx, Tel. 06781/64-1020, E-Mail Vorzimmer.BGM@idar-oberstein.de