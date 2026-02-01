Großeinsatz in Berschweiler Polizei mit 150 Kräften bei Feier von Motorradclub Vera Müller 01.02.2026, 17:33 Uhr

i Symbolfoto Polizei Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund 120 Personen und Fahrzeuge haben die Beamten kontrolliert. Auch BKA und LKA waren im Einsatz. Dadurch kam es zu Einschränkungen für Anwohner. Der Club war zuvor in den Niederlanden verboten worden.

Eine groß angelegte Kontrolle der Polizeidirektion Trier sorgte am Samstag ab 15 Uhr bis in den späten Abend an der L348 bei Berschweiler für Aufsehen. Anlass war eine Feier eines Motorradclubs in der Ortslage Berschweiler. Die Beamten kontrollierten insgesamt etwa 120 Personen und Fahrzeuge, darunter auch einen Reisebus.







