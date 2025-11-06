Einsatz in Algenrodt: Polizei löst Großfahndung nach Einbrechern aus
Drei Einbrecher auf der Flucht, ein Hubschrauber über dem Idar-Obersteiner Stadtteil Algenrodt: Warum die Polizei jetzt warnt – und was Anwohner beachten sollten.
Am frühen Donnerstagnachmittag löste die Polizei Idar-Oberstein intensive Fahndungsmaßnahmen im Stadtteil Algenrodt aus, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist. Der Dienststelle war zuvor ein Einbruch in ein Haus gemeldet, nach dem drei Personen zu Fuß vom Tatort flüchteten.