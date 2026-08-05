Manche Unfälle sind so spektakulär wie der zwischen Berschweiler und Fischbach, andere Wildunfälle verlaufen glimpflicher. Im ersten Halbjahr hat die Polizeiinspektion Kirn in der Region bereits 172 Wildunfälle registriert. Schwerpunkt war der April.
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Der spektakuläre Unfall auf der K 30 zwischen Berschweiler und Fischbach, bei dem ein Autofahrer Rehen auswich und anschließend rund 25 Meter auf einer Leitplanke entlangfuhr, war kein Einzelfall. Zahlen der Polizeiinspektion (PI) Kirn zeigen, wie häufig Zusammenstöße oder Ausweichmanöver wegen Wildtieren im Dienstbezirk vorkommen.