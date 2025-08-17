Ein in einem Fahrzeug eingesperrter Hund wurde am Freitag, 15. August, gegen 13.30 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Strandbades am Bostalsee entdeckt. Die daraufhin alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland fanden den Malteser in einem verschlossenen Auto mit leicht geöffneten Fenstern vor. Angesichts der hohen Temperaturen bestand akute Lebensgefahr für das Tier. Trotz mehrmaliger Ausrufversuche durch die DLRG und die Seeverwaltung Bostalsee meldete sich der Besitzer nicht. Die Einsatzkräfte der Polizei schlugen daraufhin die Scheibe einer Fahrzeugtür ein und befreiten den Hund. Nach der Rettung zeigte der Vierbeiner sichtliche Erschöpfung, war jedoch unverletzt, heißt es im Polizeibericht. Der Hund wurde zur weiteren Versorgung an den zuständigen Bauhof übergeben. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte der Hundebesitzer ausfindig gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Saarbrücken. Er hatte sein Tier im Auto zurückgelassen, da ihm der Zugang zum Strandbad, wo Hundeverbot herrscht, verwehrt wurde. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, zudem wird die Stadtverwaltung eine Geeignetheitsprüfung als Hundehalter vornehmen. red