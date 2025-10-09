Für besseres Sicherheitsgefühl Polizei: 33 Zusatzkontrollen am Bahnhof Idar-Oberstein 09.10.2025, 11:00 Uhr

i Die Idar-Obersteiner Polizei setzt verstärkt auf Kontrollen, auch am Bahnhof. Dazu kommen Bürgersprechstunden. HOSSER

Stärkerer Polizeipräsenz am Bahnhof Idar-Oberstein und anderen Örtlichkeiten: Das kündigte die Polizei Idar-Oberstein vor einigen Monaten an. Dazu kommen Bürgersprechstunden. Wie hat sich die Situation entwickelt?

Startpunkt war der 13. März dieses Jahres im Rahmen eines länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstags zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum, wo bereits erste gute Erfahrungen gesammelt werden konnten. In einer Konzeption der Polizei werden ganzheitliche Maßnahmen beschrieben, die Straftaten vorbeugen, aber auch wirksam bekämpfen sollen.







