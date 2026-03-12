Unterstützung als „Booster“
Politiker verkaufen Button für Jazztage Idar-Oberstein 
So sieht der Jazztage-Button 2026 aus. Lokale Politiker haben sich nun dazu bereit erklärt, beim Verkauf zu unterstützen.
Maximilian Haupert

Die Jazztage Idar-Oberstein laden ein zu einem Wochenende voller musikalischer Entdeckungen – unter freiem Himmel, in besonderer Atmosphäre mitten in der Stadt. Dieses Mal im Juni und mit aktiver Unterstützung vonseiten der Lokalpolitik. 

Die Planungen laufen, die Vorfreude steigt: Vom 5. bis 7. Juni verwandelt sich Idar-Oberstein wieder in eine pulsierende Metropole des Jazz. Um das renommierte und traditionsgemäß eintrittsfreie Festival auch zukünftig in seiner gewohnten Qualität zu sichern, startet am 20.

