Klinikum Idar-Oberstein Politik warnt: Weder Anhängsel noch Spekulationsobjekt Peter Bleyer

Vera Müller 20.08.2026, 11:37 Uhr

i Wie geht es am Klinikum Idar-Oberstein weiter? Die Suche nach einem neuen Betreiber wird auch politisch diskutiert. Hosser

Die kommunalen Gesellschafter des Klinikums Idar-Oberstein haben den Startschuss für die Suche nach einem neuen Trägerpartner gegeben. Gesucht wird ein Krankenhausträger, der die Gesellschafteranteile der SHG übernimmt. Wie bewertet das die Politik?

Die Suche nach einem neuen Betreiber für das Klinikum Idar-Oberstein hat begonnen. Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens wollen die kommunalen Gesellschafter einen Nachfolger für die SHG finden, die aktuell noch 50,05 Prozent der Anteile hält. Mit dem Start dieses Prozesses geht der Entflechtungsprozess in die entscheidende Phase.







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