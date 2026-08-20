Klinikum Idar-Oberstein
Politik warnt: Weder Anhängsel noch Spekulationsobjekt 
Wie geht es am Klinikum Idar-Oberstein weiter? Die Suche nach einem neuen Betreiber wird auch politisch diskutiert.
Wie geht es am Klinikum Idar-Oberstein weiter? Die Suche nach einem neuen Betreiber wird auch politisch diskutiert.
Hosser

Die kommunalen Gesellschafter des Klinikums Idar-Oberstein haben den Startschuss für die Suche nach einem neuen Trägerpartner gegeben. Gesucht wird ein Krankenhausträger, der die Gesellschafteranteile der SHG übernimmt. Wie bewertet das die Politik? 

Lesezeit 5 Minuten
Die Suche nach einem neuen Betreiber für das Klinikum Idar-Oberstein hat begonnen. Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens wollen die kommunalen Gesellschafter einen Nachfolger für die SHG finden, die aktuell noch 50,05 Prozent der Anteile hält. Mit dem Start dieses Prozesses geht der Entflechtungsprozess in die entscheidende Phase.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren