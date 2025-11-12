Kreisausschuss Birkenfeld Pokerrunde ist eröffnet: Wo landet die Kreisumlage? 12.11.2025, 17:00 Uhr

i Im Kreishaushalt 2026 fehlen erneut fast 30 Millionen Euro. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Es ist jedes Jahr im November das gleiche Spiel im Kreisausschuss: Wie den explodierenden Haushalt des Folgejahres einfangen? Und wie hoch kann man guten Gewissens mit der Kreisumlage gehen, ohne den Kommunen die allerletzte Luft zum Atmen zu nehmen?

Die Pokerrunde ist eröffnet: Im Kreisausschuss (KA) wurde am Montag in erster Lesung der Haushalt 2026 beraten. Unterm Strich steht erneut ein dickes Minus in Höhe von rund 29 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr fehlen alleine 10 Millionen Euro bei der Kreisumlage.







