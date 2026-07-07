Die neue Westrichhalle in Baumholder glänzt bereits im neuen Anstrich. Doch der Innenausbau ist noch ein ganzes Stück von der Fertigstellung entfernt. Aktuell werden Heizungsbau und Elektroarbeiten abgeschlossen.
Lesezeit 3 Minuten
Der Estrich ist verlegt. Die Vorbereitungen für die Fliesenlegerarbeiten haben begonnen. Die neue Westrichhalle nimmt langsam Form an. „Aktuell werden die letzten Arbeiten an der Heizung und Lüftung ausgeführt“, schildert Andreas Specht vom Planungsbüro Dillig aus Simmern.