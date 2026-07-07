Baumholderer Westrichhalle Planer rechnet erst im Herbst mit erster Nutzung Sascha Saueressig 07.07.2026, 14:38 Uhr

i Die Arbeiten in der neuen Westrichhalle laufen auf Hochtouren. Das Gerüst (rechts entlang der Wand) soll in den kommenden Tagen abgebaut werden. Im Vordergrund rechts ist die Tribüne für Zuschauer. Sascha Saueressig

Die neue Westrichhalle in Baumholder glänzt bereits im neuen Anstrich. Doch der Innenausbau ist noch ein ganzes Stück von der Fertigstellung entfernt. Aktuell werden Heizungsbau und Elektroarbeiten abgeschlossen.

Der Estrich ist verlegt. Die Vorbereitungen für die Fliesenlegerarbeiten haben begonnen. Die neue Westrichhalle nimmt langsam Form an. „Aktuell werden die letzten Arbeiten an der Heizung und Lüftung ausgeführt“, schildert Andreas Specht vom Planungsbüro Dillig aus Simmern.







Artikel teilen

Artikel teilen