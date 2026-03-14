So steht die Feuerwehr künftig Plan für Idar-Oberstein steht, Kreis will nachziehen Jens Fink 14.03.2026, 09:00 Uhr

i Feuerwehrkräfte bei einer Übung zur Rettung und Erstversorgung in einer simulierten Einsatzsituation. Niels Heudtlaß

Feuerwehrtechnik wird immer teurer: Ein Einsatzfahrzeug kostet plötzlich über 200.000 Euro. Warum der Kreis Birkenfeld jetzt dringend einen Bedarfsplan braucht – und wie das Land helfen soll.

Die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bildet die Voraussetzung, um Fördergelder des Landes für die Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr beantragen zu können, die in den jeweiligen Kommunen künftig benötigt werden. Im Bedarfsplan wird nach einheitlichen Kriterien festgelegt, wie groß der Bedarf der Feuerwehren im Kreisgebiet an Personal, Einsatzfahrzeugen und Gerätschaften konkret ist.







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