Die Begleitung und Unterstützung schwer erkrankter und sterbender Menschen in einem Hospiz soll schon bald in Baumholder möglich sein.

Die Pläne, im ehemaligen Baumholderer Krankenhaus ein Hospiz einzurichten, nehmen Gestalt an. Das wurde dieser Tage bei einem Treffen jener Akteure deutlich, die sich bereits seit Oktober 2024 mit vorbereitenden Themen befassen. Dieses Mal mit im Boot: Mit im Boot: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die die Initiative mit angestoßen hat, Armin Streit (Geschäftsführer SAPV), Tobias Bock, stellvertretender kaufmännischer Direktor der SHG, ⁠ Joachim Krekel, SHG-Verwaltungsdirektor am Klinikum Idar-Oberstein, Bernd Alsfasser, Bürgermeister der VG Baumholder, der Baumholderer Bürgermeister ⁠Günter Jung sowie ⁠Paul Herrlein vom deutschen Hospiz- und Palliativverband, der der SHG in der Thematik beratend zur Seite steht.

Das geplante Hospiz soll keine Unterabteilung des Klinikums, sondern eine eigenständige Einrichtung darstellen. Hintergrund der Initiative: Erst im Umkreis von 50 Kilometern findet man aktuell Hospize – in St. Wendel, in Bad Kreuznach, in Landstuhl und in Simmern. Der Kreis Birkenfeld ist bislang ein weißer Fleck auf der Landkarte der Hospize. Auch angesichts der demografischen Entwicklung besteht ein hoher Bedarf an solchen Einrichtungen, die ein würdevolles, betreutes, fürsorgliches Sterben in angenehmer Umgebung ermöglichen: „Den Tagen mehr Leben geben“, so lautet die Maxime. Ein angenehmes Umfeld ist mit dem früheren Krankenhaus in Baumholder gegeben: Das Haus liegt idyllisch am Wald – und so könnte das Hospiz auch den Zusatznamen „Am Wald“ erhalten, die die Initiatoren in die Überlegungen einbrachten.

Termin festgelegt

Das Hospiz soll zwölf Bewohnern in Einzelzimmern Platz bieten. Die Bewohner des Hospizes können die Parkanlage mitnutzen, eventuell ist eine Aufstockung auf 15 Betten möglich. Ein Stockwerk des Gebäudes soll voll ausgenutzt werden. Mit dem Hospiz würden zudem Arbeitsplätze entstehen. Erfreulich, so Klöckner: Einige Mitarbeiter des Klinikums hätten bereits Interesse gespiegelt, nach entsprechender Zusatzqualifikation im Hospiz zu arbeiten.

Gespräche mit der Pflegekasse seien erfolgt, Kostenfragen standen dabei im Fokus. Der Austausch besteht, um Details zu klären. Es gab „grünes Licht“ fürs Projekt. Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung, die keiner Krankenhausbehandlung bedürfen, haben seit 1997 Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Versorgung in Hospizen. Voraussetzung hierfür ist, dass eine ambulante Versorgung im Haushalt oder der Familie des Versicherten nicht erbracht werden kann. Seit 2009 zahlen die Versicherten keinen Eigenanteil mehr für die Versorgung in stationären Hospizen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen erstatten unter Berücksichtigung des Finanzierungsanteils der Pflegeversicherungen 95 Prozent der zuschussfähigen Kosten des Hospizes. Der restliche Anteil würde durch die Saarland Heilstätten gGmbH als Träger des Hospizes am SHG Klinikum Idar-Oberstein sichergestellt, insbesondere durch Spenden und Ehrenamt.

Nächster formaler Schritt ist die Gründung eines Fördervereins: Die Gründungsversammlung ist auf den 2. September in Baumholder terminiert. Sieben Personen werden benötigt: darunter auch Julia Klöckner.

Satzung vorbereitet

Die Satzung wird vorbereitet und dann zur Prüfung ans zuständige Amtsgericht zur Prüfung weitergeleitet. Der dann gemeinnützige Verein braucht einen Vorstand, der ordnungsgemäß gewählt werden muss. Eine allgemeine Gründungsversammlung, in der umfassend übers Projekt informiert wird, soll am 9. November zwischen 14 und 16 Uhr in Idar-Oberstein (Ort noch nicht bekannt) folgen.

Klöckner freut sich über den Fortschritt der Pläne und zeigt sich zuversichtlich, dass schon bald eine Umsetzung erfolgen kann. „Auch das Sterben ist ein Teil vom Leben, daher ist es wichtig, auch aufgrund des demografischen Wandels, der Bevölkerung etwas zu geben, auch Entlastung der Angehörigen“, hatte sie bereits bei einem ersten Treffen betont.