 Unfall bei Veitsrodt
Pkw stoßen zusammen: Vier Personen verletzt 

Vier Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Unfall verletzt. Darunter befinden sich auch zwei Kinder. 

Lesezeit 1 Minute
Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr wurde der Ausrückebereich 6 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zu einem Verkehrsunfall auf die L177 zwischen Herborn und Veitsrodt alarmiert. Im Begegnungsverkehr waren dort zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Neben den Feuerwehren aus Herborn, Mörschied, Veitsrodt und Vollmersbach waren auch zwei Rettungswagen sowie die First Responder aus Kirschweiler im Einsatz.

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