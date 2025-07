Pkw prallt in Leitplanke

Am Sonntagabend kurz vor 18.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Vollmersbach, Veitsrodt, Herborn und Mörschied zur Absicherung eines Verkehrsunfalls auf die L177 alarmiert. Zwischen den Ortslagen Veitsrodt und Vollmersbach hatte eine Fahrzeugführerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit der Leitplanke auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Wenige Meter später konnte sie ihr Auto auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen bringen.

„Da die Person das Fahrzeug selbstständig verlassen hat und auch keine Betriebsmittel ausgetreten waren, konnten wir uns auf die Verkehrsabsicherung konzentrieren", berichtet Wehrleiter Nils Heidrich. „Um die Straße schnellstmöglich wieder freigeben zu können, haben wir den Pkw in einen Feldweg geschoben", so Heidrich weiter. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst begutachtet, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach gut 45 Minuten rollte der Verkehr wieder ohne Einschränkung.