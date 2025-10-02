Einsatz in Nahbollenbach Pkw-Brand schnell unter Kontrolle Christian Schulz 02.10.2025, 17:05 Uhr

i Ein Pkw fing Feuer. Die Angehörigen der Feuerwehr hatten den Brand in Nahbollenbach schnell unter Kontrolle. Fotostudio Hosser. Hosser

Das Feuer in der Nahbollenbacher Mühlenstraße drohte überzugreifen. Letztlich ging aber alles gut.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwachen 3 und 4 zu einem Pkw-Brand in die Mühlenstraße in Nahbollenbach gerufen. Laut der integrierten Leitstelle in Trier drohten die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus überzugreifen. „Bei unserem Eintreffen brannte der vordere Bereich des Fahrzeugs komplett, und wir leiteten umgehend einen massiven Löschangriff ein“, berichtet der Wehrleiter der Stadt Idar-Oberstein, Jörg Riemer, im Gespräch mit ...







