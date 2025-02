Feuerwehr im Einsatz Pkw-Brand in Hoppstädten-Weiersbach schnell gelöscht 08.02.2025, 11:12 Uhr

i Das Auto stand in Flammen. Hosser

Ein Pkw-Brand beschäftigte die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen.

Um 4.46 Uhr in der Nacht zum Samstag stand im Rothenweg in Hoppstädten-Weiersbach ein Pkw lichterloh in Flammen. Noch auf der Anfahrt der Feuerwehrkräfte aus Hoppstädten-Weiersbach meldeten sich weitere Anrufer bei der Leitstelle und betonten, dass das Feuer auf andere Autos überzugreifen drohe.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen