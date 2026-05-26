Gesundheitliche Gründe Pizzeria Calabria in Birkenfeld schließt zum 1. Juli Niels Heudtlaß 26.05.2026, 15:00 Uhr

i Seit rund sechs Jahren betreiben Salvatore und Karina Marino die Pizzeria Calabria im Big Center in Birkenfeld. Reiner Drumm. Rd

Salvatore und Karina Marino führen das italienische Restaurant seit rund sechs Jahren – zuvor bewirteten sie in Brücken ihre Gäste. Gesundheitliche Gründe zwingen sie jedoch zur Schließung. Wie es mit der Gastronomie im Big Center weitergeht.

Nach elf Jahren – davon rund sechs am derzeitigen Standort im Big Center in Birkenfeld – schließt die Pizzeria Calabria. Kurz vor der Corona-Pandemie eröffnete die Pizzeria – überstand die schwere Zeit für die Gastronomie – am 30. Juni dieses Jahres werden Salvatore und Karina Marino zum letzten Mal ihre Gäste bewirten.







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