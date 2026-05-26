Salvatore und Karina Marino führen das italienische Restaurant seit rund sechs Jahren – zuvor bewirteten sie in Brücken ihre Gäste. Gesundheitliche Gründe zwingen sie jedoch zur Schließung. Wie es mit der Gastronomie im Big Center weitergeht.
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Nach elf Jahren – davon rund sechs am derzeitigen Standort im Big Center in Birkenfeld – schließt die Pizzeria Calabria. Kurz vor der Corona-Pandemie eröffnete die Pizzeria – überstand die schwere Zeit für die Gastronomie – am 30. Juni dieses Jahres werden Salvatore und Karina Marino zum letzten Mal ihre Gäste bewirten.