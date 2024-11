Landgericht Bad Kreuznach Pizza angeblich mit Kokain bestäubt Günter Schönweiler 18.11.2024, 11:30 Uhr

i Verteidiger Axel Balzer (Bad Kreuznach) konnte seinen Mandanten nicht bremsen. Günter Schönweiler

Ein 38-Jähriger ist vor dem Landgericht wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen Anordnungen in Berufung gegangen. Vor Gericht agierte der Angeklagte aggressiv und ließ sogar seinen Verteidiger nicht ausreden.

Am Landgericht Bad Kreuznach lief eine Berufungsverhandlung zum Ende völlig aus dem Ruder: Verteidiger Axel Balzer (Bad Kreuznach) konnte einem schon leidtun, weil er trotz aller Mühen seinen 38-jährigen Mandanten nicht bremsen konnte. Dieser war vom Amtsgericht Idar-Oberstein in acht Fällen des Betrugs, in zwei Fällen wegen Bedrohung sowie in drei Fällen wegen Verstoßes betreffend Anordnungen gegen das Gewaltschutzgesetz zu einer ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen