Ob Pilzarten bestimmen oder in der Natur künstlerisch tätig werden: Das Forstamt Idarwald lädt zu einer Reihe verschiedener Veranstaltungen ein.

Wenn es in den Wäldern nach Spätsommer riecht, lädt das Forstamt Idarwald zu einer Reihe besonderer Veranstaltungen ein. Försterin Gisela Kadisch betont: „Unser Wald ist Klassenraum, Schatzkammer und Rückzugsort zugleich.“ In den nächsten Wochen können Familien und Naturfans das selbst erfahren – geführt von Fachleuten von Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Den Auftakt macht die „Batnight“ am Samstag, 6. September, am Allenbacher Weiher (20 Uhr, circa zwei Stunden, 6 Euro). Der Wald ist Jagdgebiet, Kinderstube und Winterquartier vieler Fledermäuse. Referent und zertifizierter Waldpädagoge Christoph Postler macht mit Detektoren Rufe hörbar. Um Anmeldung beim Forstamt Idarwald, Tel. 06544/9911270, E-Mail forstamt.idarwald@wald-rlp.de wird gebeten. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk werden benötigt, bei Unwetter entfällt die Führung.

„Ab in die Pilzwunderwelt!“ heißt es am Sonntag, 7. September, 9 bis 12 Uhr, sowie am Sonntag, 28. September, 14 bis 17 Uhr, ab Kaisereiche Krummenau (12 Euro pro Person). Unter Leitung des DGfM (Deutsche Gesellschaft für Mykologie)-Pilzsachverständigen Christoph Postler geht es um Vielfalt, Symbiosen mit Bäumen und den Nährstoffkreislauf. Bestimmt wird direkt vor Ort – mit fünf Praxisregeln: nur sicher Bestimmtes ernten, Apps kritisch nutzen, ungeeignete Fruchtkörper stehen lassen, Wildruhezeiten respektieren und Artenschutz (Handstrauß-Regel) beachten. Anmeldung mit Kontaktdaten bei Gisela Kadisch per E-Mail an forstamt.idarwald@wald-rlp.de. Wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk und Teilnahmebetrag sollen mitgebracht werden.

Kunst trifft Moor: Am Freitag, 26. September, 14 bis 18 Uhr, führt die Exkursion „Die unsichtbaren Dinge sichtbar machen“ mit Künstlerin Jennifer Sauer und Försterin Gisela Kadisch in den Ortelsbruch bei Morbach. Beobachten, Zeichnen, kurze Inputs und Austausch am Platz: ein Angebot für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Materialien und Zeichenbretter sind vorhanden, ein kleiner Pausensnack ist inklusive. Kosten: 85 Euro für Erwachsene, 45 Euro für Jugendliche. Anmeldung/Infos per E-Mail an jsauer@js-anderswelten.com oder zusätzlich an das Forstamt Idarwald an forstamt.idarwald@wald-rlp.de.

Im Herbst findet der Workshop „Herzenssache Waldschätze“ statt. Am Samstag, 11. Oktober, 10 bis 14 Uhr, in der Projektwerkstatt des Forstamts Idarwald in Rhaunen wird gezeigt, wie aus heimischen Hölzern, Edelsteinen und Glasperlen Unikatschmuck entsteht. Künstlerin Claudia Heine vermittelt Holzbearbeitung; Maserknollen und gestocktes Holz werden zu individuellem Schmuck. Teilnahme ab 14 Jahren, der Beitrag beläuft sich auf 42 Euro inklusive vorbereiteter Hölzer und Anleitung, weitere Schmuckelemente gibt es nach Bedarf. Anmeldung per E-Mail an info@claudiaheine.de oder forstamt.idarwald@wald-rlp.de. „Wir wollen Wissen teilen und Begeisterung wecken“, sagt Gisela Kadisch. Das Forstamt Idarwald ist als anerkannter Lernort Nachhaltigkeit des Landes ausgezeichnet.