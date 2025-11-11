Sonnenweg in Baumholder Piktogramme und Streetbuddys sollen Autofahrer bremsen 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Im Sonnenweg herrscht viel Verkehr, wie André und Lisa Christmann beim Spaziergang mit Tochter Luna immer wieder feststellen müssen. Marina Simon und zahlreiche weitere Anwohner haben sich an Bürgermeister Günther Jung gewandt, um Raser einzubremsen. Benjamin Werle

Der Sonnenweg zwischen dem Kreisverkehrsplatz an der Ringstraße und dem Gersterter Weg ist stark befahren. Und aus Sicht der Anwohner ignorieren zu viele der Pkw-Fahrer Tempo 30. Daher wurden die Anlieger bei Bürgermeister Günther Jung vorstellig.

Gefühlt fahren die Autos im Minutentakt durch den mehr als 750 Meter langen Sonnenweg in Baumholder – und viele Fahrer halten sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern. Mehrere Anlieger haben sich daher Mitte September an Stadtbürgermeister Günther Jung gewandt und um ein Gespräch gebeten.







