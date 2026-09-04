Die richtigen Töne aus Sien
Philipp Neu will als Alleinunterhalter durchstarten
Philipp Neu bei einem seiner Bühnenauftritte
Philipp Neu bei einem seiner Bühnenauftritte
Philipp Neu

Von CCR bis zum Pfalzlied: Der 17-jährige Siener Philipp Neu hat ein breites Repertoire und nutzt jede freie Minute zum Üben, um seinen Traum zu verwirklichen. Bisherige Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken sind überwiegend positiv.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Philipp Neu über Musik spricht, ist seine Leidenschaft sofort zu spüren. Der 17-Jährige aus Sien möchte als Alleinunterhalter durchstarten und sich damit ein eigenes musikalisches Standbein aufbauen. Auch Fußball und die Freiwillige Feuerwehr gehören zu seinem Alltag.
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