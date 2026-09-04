Die richtigen Töne aus Sien Philipp Neu will als Alleinunterhalter durchstarten Christian Schulz 04.09.2026, 09:00 Uhr

i Philipp Neu bei einem seiner Bühnenauftritte Philipp Neu

Von CCR bis zum Pfalzlied: Der 17-jährige Siener Philipp Neu hat ein breites Repertoire und nutzt jede freie Minute zum Üben, um seinen Traum zu verwirklichen. Bisherige Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken sind überwiegend positiv.

Wenn Philipp Neu über Musik spricht, ist seine Leidenschaft sofort zu spüren. Der 17-Jährige aus Sien möchte als Alleinunterhalter durchstarten und sich damit ein eigenes musikalisches Standbein aufbauen. Auch Fußball und die Freiwillige Feuerwehr gehören zu seinem Alltag.







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