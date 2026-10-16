Schützenverein Hubertus
Pfeile fliegen im Ambiente von Burg Lichtenberg
Erstmals haben die Bogensportler des Schützenvereins Hubertus zu einem kostenfreien Schnuppertag auf Burg Lichtenberg eingeladen
Erstmals haben die Bogensportler des Schützenvereins Hubertus zu einem kostenfreien Schnuppertag auf Burg Lichtenberg eingeladen.
Jan Dahlheimer

Pfeil und Bogen in den Mauern einer mittelalterlichen Burgruine das passt. Der Schützenverein Hubertus hat nun erstmals einen Schnuppertag seiner Bogensportler auf der Burganlage im benachbarten Thallichtenberg ausgerichtet.

Lesezeit 1 Minute
Der Schützenverein Hubertus Berschweiler hat erstmals eine Veranstaltung für am Bogensport Interessierte auf der historischen Anlage von Burg Lichtenberg angeboten. Und zahlreiche Neugierige nutzten das ganztägige Angebot, sich an einem Samstag mit den Grundlagen des Bogensports und den Möglichkeiten, dies in einem Verein zu betreiben, zu informieren.
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