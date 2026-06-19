Beratung im Kreis Birkenfeld Pfändungsschutzkonten: Wie funktioniert das? Vera Müller 19.06.2026, 07:34 Uhr

i Schulden können jeden Treffen. Insbesondere junge Menschen geraten immer häufiger in diese Falle. Die Schuldnerberatung im Kreis Birkenfeld hilft weiter. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Trotz gesetzlicher Vorgaben erleben viele verschuldete Menschen weiterhin große Schwierigkeiten mit ihren Pfändungsschutzkonten (P-Konten). Was muss man dabei beachten? Die Schuldnerberatung des Kirchenkreises Obere Nahe gibt Tipps.

Passend zur Aktionswoche Schuldnerberatung mit dem Thema „Wie komme ich an mein Geld? – Wenn das P-Konto zum Problemkonto wird“ liefert die Schuldnerberatung des Kirchenkreises Obere Nahe allgemeine Infos zum P-Konto.Wer braucht ein P-Konto? Wenn man Schulden nicht zahlen kann, können Gläubiger unter bestimmten Voraussetzungen das Konto pfänden.







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