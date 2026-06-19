Beratung im Kreis Birkenfeld
Pfändungsschutzkonten: Wie funktioniert das?
Schulden können jeden Treffen. Insbesondere junge Menschen geraten immer häufiger in diese Falle. Die Schuldnerberatung im Kreis
Schulden können jeden Treffen. Insbesondere junge Menschen geraten immer häufiger in diese Falle. Die Schuldnerberatung im Kreis Birkenfeld hilft weiter.
Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Trotz gesetzlicher Vorgaben erleben viele verschuldete Menschen weiterhin große Schwierigkeiten mit ihren Pfändungsschutzkonten (P-Konten). Was muss man dabei beachten? Die Schuldnerberatung des Kirchenkreises Obere Nahe gibt Tipps. 

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Passend zur Aktionswoche Schuldnerberatung mit dem Thema „Wie komme ich an mein Geld? – Wenn das P-Konto zum Problemkonto wird“ liefert die Schuldnerberatung des Kirchenkreises Obere Nahe allgemeine Infos zum P-Konto.Wer braucht ein P-Konto? Wenn man Schulden nicht zahlen kann, können Gläubiger unter bestimmten Voraussetzungen das Konto pfänden.

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Nahe-ZeitungFinanzen

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