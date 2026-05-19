121 Anwohnerunterschriften Petition für Bushaltestelle am Rennweg in Birkenfeld Niels Heudtlaß 19.05.2026, 13:08 Uhr

i Anwohner forderten bereits im Frühjahr 2025 eine Bushaltestelle zwischen Rennweg und L170 in Birkenfeld. Niels Heudtlaß

Die Grünen Stadtratsfraktion stellte die Petition im Stadtrat vor. Der Stadtrat schloss sich dem Wunsch nach einer Bushaltestelle an der Burg Birkenfeld einstimmig an. Das sagt der für den Nahverkehr zuständige Landkreis zur Petition.

121 Anwohner die in den Straßen rund um die Burg Birkenfeld, wie dem Rennweg, der Burgstraße und dem Brandwaldweg wohnen, haben eine Petition für eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterschrieben. Verfasser der Petition sind die Grünen-Stadtratsfraktion Birkenfeld und der Inklusionbeirat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld.







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