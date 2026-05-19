Die Grünen Stadtratsfraktion stellte die Petition im Stadtrat vor. Der Stadtrat schloss sich dem Wunsch nach einer Bushaltestelle an der Burg Birkenfeld einstimmig an. Das sagt der für den Nahverkehr zuständige Landkreis zur Petition.
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121 Anwohner die in den Straßen rund um die Burg Birkenfeld, wie dem Rennweg, der Burgstraße und dem Brandwaldweg wohnen, haben eine Petition für eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterschrieben. Verfasser der Petition sind die Grünen-Stadtratsfraktion Birkenfeld und der Inklusionbeirat der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld.