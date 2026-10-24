Platzmangel in Idar-Oberstein
Peter-Caesar-Schule muss Schüler abgeben
Weil es an der Peter-Caesar-Schule in Idar-Oberstein zu eng wird, müssen einige Schüler wohl „umgesiedelt“ werden.
Weil es an der Peter-Caesar-Schule in Idar-Oberstein zu eng wird, müssen einige Schüler wohl „umgesiedelt“ werden.
Hosser

Die Peter-Caesar-Schule in Idar-Oberstein stößt an ihre Grenzen: Die Zahl der Schüler ist in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass der Platz schlicht nicht mehr ausreicht. Die Gräfin-Loretta-Schule in Birkenfeld könnte helfen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Zahl der Schüler an der Peter-Caesar-Förderschule in Idar-Oberstein ist in den vergangenen sechs Jahren explodiert – sie stieg von etwas mehr als 80 (2020/2021) auf aktuell 141. Das ist ein Problem, denn das Gebäude ist überfüllt, ein Anbau ausgeschlossen.
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