Austausch in Göttenbach-Aula
PEN Berlin bringt Heimat-Debatte nach Idar-Oberstein
Deniz Yücel, PEN Berlin-Vorsitzender, ist bei der Veranstaltung „Ist das noch/schon mein Land?“ in Idar-Oberstein dabei.
Deniz Yücel, PEN Berlin-Vorsitzender, ist bei der Veranstaltung „Ist das noch/schon mein Land?“ in Idar-Oberstein dabei.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Wie viel Heimat braucht der Mensch? Auch um diese Frage geht es bei der Veranstaltungsreihe „Ist das noch/schon mein Land?“, die am 10. März in Idar-Oberstein Station macht. Mit dabei ist der bekannte deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel.

Lesezeit 2 Minuten
Wo hört Heimat auf, wo beginnt Entfremdung? In einer Zeit, in der sich viele Menschen fragen, ob sie in ihrer eigenen Umgebung noch eine Stimme haben, stellt PEN Berlin die provokante Frage: „Ist das noch/schon mein Land?“ Am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr gastiert die Gesprächsreihe, die mit 18 Stationen und unterschiedlichen Podiumsteilnehmern durch ganz Rheinland-Pfalz tourt, in der Göttenbach-Aula Idar-Oberstein.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren