Austausch in Göttenbach-Aula PEN Berlin bringt Heimat-Debatte nach Idar-Oberstein Vera Müller 06.02.2026, 09:49 Uhr

i Deniz Yücel, PEN Berlin-Vorsitzender, ist bei der Veranstaltung „Ist das noch/schon mein Land?“ in Idar-Oberstein dabei. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Wie viel Heimat braucht der Mensch? Auch um diese Frage geht es bei der Veranstaltungsreihe „Ist das noch/schon mein Land?“, die am 10. März in Idar-Oberstein Station macht. Mit dabei ist der bekannte deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel.

Wo hört Heimat auf, wo beginnt Entfremdung? In einer Zeit, in der sich viele Menschen fragen, ob sie in ihrer eigenen Umgebung noch eine Stimme haben, stellt PEN Berlin die provokante Frage: „Ist das noch/schon mein Land?“ Am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr gastiert die Gesprächsreihe, die mit 18 Stationen und unterschiedlichen Podiumsteilnehmern durch ganz Rheinland-Pfalz tourt, in der Göttenbach-Aula Idar-Oberstein.







