Geht es dem historischen Pegelhäuschen im Park an der Struthbrücke genauso wie dem Sachsenhaus? Der Baubetriebshof hat schwere Schäden am Fachwerkholz festgestellt. Nun stellt sich die Frage: Abriss oder teure Sanierung?

Der Baubetriebshof hat bei Arbeiten im Umfeld des historischen Pegelhauses an der Struthbrücke festgestellt, dass am Sockel des Fachwerkbaus das Fußholz – wohl aufgrund von Feuchtigkeit – sehr stark beschädigt ist. Das direkte Umfeld des Schuppens wurde aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Der Schaden sei so erheblich, dass nur ein Abriss oder eine aufwendige Sanierung infrage komme. Darüber befand nun der Bau-, lnfrastruktur- und Umweltausschuss.

Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Nach den Unterlagen, die im Stadtarchiv vorliegen, geht man davon aus, dass es sich um das Häuschen handelt, das ursprünglich 1940 neben dem ,,Sachsenhaus“ gebaut worden war, damals am Standort Hauptstraße 433a, am sogenannten „Eisernen Steg“. Nach dem Bau eines neuen Pegelhäuschens auf der anderen Naheseite wurde das alte im Vorfeld der Arbeiten an der Naheüberbauung 1980 per Kran und Tieflader an den jetzigen Standort versetzt – und nahezu vergessen.

„Wir sollten nicht immer alles so schnell aufgeben.“

Der Appell von Moritz Forster verhallte im Bauausschuss.

Anders als das Sachsenhaus, das im Zuge des Nahehochstraßenbaus zerlegt und im Baubetriebshof „zwischengelagert“ wurde, wurde das Pegelhäuschen unweit der Struthbrücke in dem kleinen Park wieder aufgebaut und eine Zeit lang als Lager für den Baubetriebshof genutzt. Danach stand es leer und war nur noch optische Zierde. Doch jetzt droht dem fast 90-jährigen Fachwerkbau das gleiche Schicksal wie seinem großen Bruder. Für die Rettung und den von der Verwaltung versprochenen Wiederaufbau des Sachsenhauses hatten viele Bürger lange Jahre gekämpft – am Ende vergebens: Die historischen Balken verrotteten im Baubetriebshof und wurden vor ein paar Jahren entsorgt.

Laut Bauverwaltung kostet eine Sanierung des Gebäudes um die 30.000 Euro. Für eine Niederlegung und Entsorgung hat die Verwaltung Kosten in Höhe von 6000 Euro (jeweils brutto) ermittelt. Im Ausschuss wurde lange diskutiert. Moritz Forster (SPD) sprach sich für den Erhalt aus, zu viel alte Bausubstanz sei in Idar-Oberstein bereits der Baggerschaufel zum Opfer gefallen. Das Häuschen werte das Umfeld des Magnolienparks auf. Die Mehrkosten einer Sanierung seien zudem unerheblich: „Das ist weniger, als uns der Brunnen am Christuskirchplatz jährlich an Unterhaltung kostet.“

Hingegen fragten Karl-Heinz Totz (CDU) wie auch Joachim Elfner (Freie Liste) nach dem Nutzen respektive der Nutzbarkeit des Gebäudes – Antwort von Andrea Rausch vom Bauamt: Es steht leer, es gibt auch keine Planungen für eine Nutzung. Michael Schmolzi ( LUB ) erinnerte daran, dass es mit einer Sanierung nicht getan sei: „Da kommt ja dann noch Pflege und Instandhaltung hinzu.“ Auch Dirk Rohde (AfD) sprach sich aus Kostengründen für die Niederlegung aus. Jürgen Müller (Linke) schlug hingegen eine Versetzung des Häuschens vor. Man könne es „zum Beispiel im Aupark“ aufstellen – für eine etwaige touristische Nutzung oder als WC-Häuschen. Der anstehende Neubau der Struthbrücke – Schmolzi fragte danach – hat übrigens keine Auswirkung auf den Standort des Häuschens im kleinen Park oberhalb der Brücke: Die neue Konstruktion entsteht unterhalb der Struthbrücke, die nach Erstellung ebenfalls abgerissen werden soll.

Dann wurde abgestimmt: Für Forsters Antrag auf Erhalt und Sanierung stimmten lediglich sechs Ausschussmitglieder, zwölf waren dagegen, ein Politiker enthielt sich. Für den Abriss stimmten im zweiten Durchgang dann 14 Ausschussmitglieder, fünf sagten dazu „Nein“.