In Idar-Oberstein entwickelt 
PC, Xbox oder Playstation: „Causal Loop“ auf dem Markt
"Causal Loop" ist auf dem Markt: Das Spiel made in Idar-Oberstein wurde dieser Tage veröffentlicht.
"Causal Loop" ist auf dem Markt: Das Spiel made in Idar-Oberstein wurde dieser Tage veröffentlicht.
Kai Moosmann

Endlich ist es so weit: „Causal Loop“ – ein narratives Rätselspiel, das ausgeklügelte Mechaniken mit einer epischen Sci-Fi-Story über Zeit, Schicksal und Selbstbestimmung vereint – ist auf dem Markt. Die Idar-Obersteiner Entwickler jubeln. 

Lesezeit 2 Minuten
Spannende Tage für das Idar-Obersteiner Team von Mirebound: Ihr Videospiel „Causal Loop“ freute sich jüngst über die Nominierung beim Deutschen Computerspielpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Debüt“. Die Jury urteilt: „Causal Loop“ überzeuge als Genre-Mix aus Adventure und Logikrätsel in einem hochwertig umgesetzten Sci-Fi-Setting.

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