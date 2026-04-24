Endlich ist es so weit: „Causal Loop“ – ein narratives Rätselspiel, das ausgeklügelte Mechaniken mit einer epischen Sci-Fi-Story über Zeit, Schicksal und Selbstbestimmung vereint – ist auf dem Markt. Die Idar-Obersteiner Entwickler jubeln.
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Spannende Tage für das Idar-Obersteiner Team von Mirebound: Ihr Videospiel „Causal Loop“ freute sich jüngst über die Nominierung beim Deutschen Computerspielpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Debüt“. Die Jury urteilt: „Causal Loop“ überzeuge als Genre-Mix aus Adventure und Logikrätsel in einem hochwertig umgesetzten Sci-Fi-Setting.