Dass den Spiele-Entwicklern aus Idar-Oberstein ein großer Wurf gelingen kann, zeichnet sich schon länger ab. Und nun wurde „Causal Loop“ für den Deutschen Computerspielpreis 2026 nominiert. „Eine Hammer-Nachricht“, freuen sich die Macher.
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Das Videospiel „Causal Loop“, das in einem Idar-Obersteiner Studio entwickelt wird und zeitnah veröffentlicht werden soll, ist schon jetzt erfolgreich: Das Team von Mirebound Interactive freut sich über die Nominierung beim Deutschen Computerspielpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Debüt“.