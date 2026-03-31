Riesenfreude bei Entwicklern PC-Spiel made in Idar-Oberstein für Preis nominiert Vera Müller 31.03.2026, 13:29 Uhr

i Das Spiel, das nun für den Deutschen Computerspielepreis nominiert wurde, kommt gut an: Eine tiefgründige und mitreißende Handlung bietet „Causal Loop“ made in Idar-Oberstein. Kai Moosmann. Kai Mossmann

Dass den Spiele-Entwicklern aus Idar-Oberstein ein großer Wurf gelingen kann, zeichnet sich schon länger ab. Und nun wurde „Causal Loop“ für den Deutschen Computerspielpreis 2026 nominiert. „Eine Hammer-Nachricht“, freuen sich die Macher.

Das Videospiel „Causal Loop“, das in einem Idar-Obersteiner Studio entwickelt wird und zeitnah veröffentlicht werden soll, ist schon jetzt erfolgreich: Das Team von Mirebound Interactive freut sich über die Nominierung beim Deutschen Computerspielpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Debüt“.







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