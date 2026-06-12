Zur Kirmes keine Fahrgeschäfte zu haben, ist ein Reizwort. Doch steigende Preise lassen den Termin im September unattraktiv werden. Dafür wird der Stadtlauf wieder für Jugend und Erwachsene angeboten – und auch die DJ-Night in der Brühlhalle bleibt.
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Die positive Nachricht zur Kirmes hatte Ulrich Jung, zweiter Beigeordneter der Stadt, gleich zu Beginn der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus parat: Die Straußjugend will die DJ-Nacht in der Brühlhalle wieder ausrichten. Auch ansonsten stehe das Programm weitgehend mit der Flunkiball-WM zum Auftakt auf der mittleren Marktplatzstufe und dem Stadtlauf am Samstag, bevor sonntags die Straußrede zelebriert wird.