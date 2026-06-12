Baumholder Kerb Patenkinder aus der Straußjugend für die Orga gesucht Sascha Saueressig 12.06.2026, 14:00 Uhr

i Im Vorjahr warben noch bunte Hinweisschilder für die Kirmes in Baumholder und die DJ-Night Mitte September. Aktuell sperrt sich der Landesbetrieb Mobilität gegen Banner und Plakatierungen an den Zufahrtsstraßen. Benjamin Werle

Zur Kirmes keine Fahrgeschäfte zu haben, ist ein Reizwort. Doch steigende Preise lassen den Termin im September unattraktiv werden. Dafür wird der Stadtlauf wieder für Jugend und Erwachsene angeboten – und auch die DJ-Night in der Brühlhalle bleibt.

Die positive Nachricht zur Kirmes hatte Ulrich Jung, zweiter Beigeordneter der Stadt, gleich zu Beginn der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Tourismus parat: Die Straußjugend will die DJ-Nacht in der Brühlhalle wieder ausrichten. Auch ansonsten stehe das Programm weitgehend mit der Flunkiball-WM zum Auftakt auf der mittleren Marktplatzstufe und dem Stadtlauf am Samstag, bevor sonntags die Straußrede zelebriert wird.







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