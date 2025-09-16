Ein umgestürzter Baum zwingt einen Regionalexpress am Montagnachmittag zu einer Notbremsung auf der Fahrt in Richtung Frankfurt. Kurz vor dem Brämericher Tunnel geht es nicht weiter. Für etwas mehr als zwei Stunden bleibt die Strecke gesperrt.

Glimpflich endete die Kollision eines Regionalexpresses, die sich am Montag um kurz vor 15 Uhr auf der Nahestrecke zwischen Heimbach und Nohen ereignete: Dort musste ein mit 90 Personen besetzter Regionalexpress eine Notbremsung auslösen, nachdem der Lokführer einen Baum auf den Gleisen erkannte. Der Zug kam schließlich kurz vor dem Brämericher Tunnel, ungefähr 1300 Meter vom Bahnhof Heimbach entfernt, auf der Baumkrone zum Stoppen.

Dank der schnellen Reaktion des Lokführers hatte der Zug nur noch eine geringe Geschwindigkeit, sodass es keinen Aufprall gab, wie Fahrgäste erleichtert schilderten: „Das waren vielleicht noch zehn Stundenkilometer“, schätzte ein junger Mann. Daher erlitten die Passagiere keine Verletzungen, stellten Feuerwehrarzt Dr. Jörg Dringelstein und die Notfallsanitäter fest. Parallel begann ein Bautrupp der Deutsche Bahn, den Stamm und die Äste von den Schienen zu entfernen, informierte Lukas Klein, der als Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises die Einsatzleitung übernommen hatte. Nachdem der Zug wieder frei auf den Schienen stand, setzte der Lokführer zurück in den Heimbacher Bahnhof – und wartete auf die Freigabe der Strecke.

i Die Passagiere des Regionalexpresses mussten nach dem Beseitigen eines Baums vor dem Brämericher Tunnel im Bahnhof Heimbach auf die Freigabe der Strecke warten. erst um kurz nach 17 Uhr konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Karsten Schultheiß. Karsten Schultheiss

Um 16.30 Uhr konnten alle Fahrgäste am Bahnhof aussteigen und wurden von den Einsatzkräften mit Getränken versorgt. Weil das Fahrzeug den Zwischenfall unbeschadet überstanden hatte, durften die Reisenden um 17 Uhr in die hinteren Wagen einsteigen, bevor der RE3 seine Fahrt bis Idar-Oberstein fortsetzte. In der Schmuckstadt wechselten sie in den folgenden Regionalexpress.

Sorgen bereitete etlichen Passagieren allerdings die Frage, ob sie ihren Flug noch erreichen würden. In den Waggons befanden sich beispielsweise Paare, die ihren Urlaub in Japan und in der Türkei verbringen wollen. Ein Saarländer hatte das Ziel Lissabon, und eine Frau, die sich am Sonntag in Saarbrücken ein Tischtennisspiel angeschaut hatte, war auf dem Heimweg nach Spanien. Etwa 20 Reisende verließen daher den Bahnhof und wurden von Taxis, Verwandten oder Bekannten abgeholt.

Die meisten Reisenden hatten einen großzügigen Puffer eingeplant. Manch anderer Termin platzte indes. In einem Kleinbus brachte ein Feuerwehrmann einzelne zurück nach Türkismühle, von wo einer für die Fahrt nach Hannover aufs eigene Auto umstieg. Gelassen sehen konnten es diejenigen, die bereits auf der Rückfahrt waren. Auch die drei Freundinnen, die einem dreitägigen Wellness-Aufenthalt in Bad Kreuznach entgegenblickten, hatten keinen Grund zur Nervosität: Sie trafen etwas später in der Kurstadt ein.

„Es war ein lehrreicher Einsatz für unsere Feuerwehrleute.“

Marco Braun, Wehrleiter der VG Baumholder

Gegen 15.15 Uhr erfolgte die Alarmierung der Leitstelle Trier samt der Information, dass niemand verletzt sei. Die Rettungskräfte um Lukas Klein waren zehn Minuten später vor Ort, dicht dahinter der aus Kirn herbeigeeilte Notfallmanager der Deutschen Bahn, Rudi Klein. Auch die Bundespolizei stieß hinzu. Vom Stationsgebäude aus koordinierte der BKI den Einsatz. Ihn unterstützten die Freiwillige Feuerwehr der VG Baumholder aus Heimbach, Berglangenbach, Leitzweiler und Baumholder. Außerdem kam die Drohnenstaffel des Kreises hinzu.

„Vorsorglich stellten wir auch Draisinen bereit, um Material und Personen transportieren zu können“, erklärte Klein. Dies und die geländegängigen Fahrzeuge der Wehr wären bei einem größeren Einsatz notwendig gewesen, unterstrich auch VG-Wehrleiter Marco Braun. So rückte ein Teil der 50-köpfigen Rettungsmannschaft mit einem geländegängigen Rüstwagen parallel zum Schienenstrang vor. „Zuletzt mussten wir im unwegsamen Gelände eine 20 Meter hohe Böschung hinaufklettern“, berichtete Braun, der sehr zufrieden mit dem Einsatz seiner Kräfte war.