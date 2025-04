Dass durch die Absage der Intergem internationale und auch prominente Besucher wie die „Bares für Jahres“-Expertin Heide Rezepa-Zabel fehlten, war schade. Die Stimmung in den sieben beteiligten Locations in der Schmuckstadt litt darunter aber nicht.

Das Wetter hätte nicht besser sein können: Nicht nur, dass die Eröffnung der „3. Langen Nacht der Edelsteine“ auf der Freifläche vor dem Industriemuseum Jakob Bengel stattfinden konnte – vor allen teilnehmenden Museen und Einrichtungen waren Tische aufgebaut, es wurde unter freiem Himmel gefeiert, geplaudert und gefachsimpelt. Am Edelstein-Campus gab es sogar eine Open-Air-Techno-Party, bei der sich Studenten und Besucher auch von ein paar Regentropfen am späteren Abend die Stimmung nicht vermiesen ließen.

i Shuttlebusse brachten die Besucher bei der "Langen Nacht der Edelsteine" von einer Location zur nächsten. Hosser. HOSSER

Viel los war auch im Deutschen Mineralienmuseum, wo Cocktails gemixt wurden, und im Deutschen Edelsteinmuseum, wo es wieder eine Ginverkostung gab. In der Weiherschleife nahmen viele Besucher das Angebot wahr, das historische Schleifen auf hölzernen Kippstühlen am riesigen, wasserbetriebenen Sandstein zu beobachten. Die Führungen im Fischbacher Kupferbergwerk waren bereits im Voraus ausgebucht – das besondere Flair unter Tage hat eine hohe Anziehungskraft. In der Villa Bengel waren die beiden aktuell ausstellenden Schmuckkünstler Nioosha Vaezzadeh und Chidimma Omeke anwesend und beantworteten Fragen zu ihren Arbeiten im Rahmen des Masterstudiums am Edelstein-Campus und zu ihren nicht minder außergewöhnlichen Lebenswegen.

i Blindporträts fertigten am Industriemuseum Bengel Bärbel Busch und Nada Vitz (Foto) an. OB Frank Frühauf war einer der ersten, der sich porträtieren ließ. Stefan Conradt

Draußen boten die beiden Künstlerinnen Nada Fitz und Bärbel Busch Blindporträts an – gefertigt im Handumdrehen, ohne auf das Blatt zu schauen, und anschließend handkoloriert. OB Frank Frühauf war einer der ersten, die sich trauten – danach war der Andrang ebenso groß wie die Begeisterung über diese Art von Kunst.

i OB Frank Frühauf(von links), die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich, Mirko Arend von der federführenden Messe Idar-Oberstein und der Geschäftsführer der Bengel-Stiftung, Peter Wenzel, hatten die LNdE am Industriemuseum Bengel eröffnet. Hosser. HOSSER

Bei der Begrüßung hatten Frühauf, der Geschäftsführer der Bengel-Stiftung, Peter Wenzel, die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich und Mirko Arend von der federführenden Messe Idar-Oberstein die Bedeutung der „Langen Nacht“ gewürdigt, die die Einrichtungen in der Schmuckstadt zusammenbringe und die Menschen auf Museen und Einrichtungen aufmerksam mache. Das funktionierte auch ohne die Intergem, in deren Rahmenprogramm die LNdE vor Jahren konzipiert worden war. Dass durch die Absage internationale Besucher und prominente auswärtige Gäste fehlten, war dennoch schade.

i Viel Betrieb herrschte auch in den Werkstatt- und Ausstellungsräumen der BBS Technik/Harald-Fissler-Schule in der Vollmersbach, wo die Goldschmiede und Edelsteinschleifer ausgebildet werden. Stefan Conradt