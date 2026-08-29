Bachspautzer-Kirb in Rhaunen Party mit Volleyball, Schnitzel und viel Musik Günter Weinsheimer 29.08.2026, 18:00 Uhr

i Alt und Jung werden wieder bei der Bachspautzer-Kirb in Rhaunen bestens unterhalten. Günter Weinsheimer

Rhaunen feiert, und hat für seine Gäste der Bachspautzer-Kirb einiges vorbereitet. Das bunte Programm reich von Wettbewerben über Showtanz und Musik bis hin zu kulinarischen Genüssen. Gefeiert wird vom 11. bis 13. September.

Vom 11. bis 13. September heißt es wieder: Bachspautzer Kirb in Rhaunen. Den Auftakt macht am Freitag, 11. September ab 16 Uhr ein entspannter Feierabend im Festzelt. Bei einem spannenden Meterwettbewerb treten Firmen, Vereine und andere Gruppierungen gegeneinander an und kämpfen um freie Eintrittstickets für den Bachspautzer-Samstag.







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