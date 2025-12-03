Partnerschaftskomitee fährt mit dem Nikolaus nach Warcq

Traditionell fährt das deutsch-französische Partnerschaftskomitee kurz vorm ersten Advent ins französische Warcq, um den Kindern dort eine Nikolaus-Überraschung zu bereiten. Jürgen Henze hatte darüber hinaus eine weitere Mitteilung, die überraschte.
Wieder einmal war das Komitee Warcq-Baumholder mit dem Nikolaus in die Partnerstadt in den Ardennen gefahren, um den Kindern des dortigen Kindergartens und der Schulen eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten. Den Kleinbus mit den Mitgliedern des Komitees fuhr diesmal Uwe Brand.