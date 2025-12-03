Baumholderer besuchen Partner Partnerschaftskomitee fährt mit dem Nikolaus nach Warcq Sascha Saueressig 03.12.2025, 20:00 Uhr

i Warcqer Schulkinder geben in der Halle Guilloy beim Besucher der Delegation aus Baumholder ein weihnachtliches Trommelkonzert. Hella Fritz

Traditionell fährt das deutsch-französische Partnerschaftskomitee kurz vorm ersten Advent ins französische Warcq, um den Kindern dort eine Nikolaus-Überraschung zu bereiten. Jürgen Henze hatte darüber hinaus eine weitere Mitteilung, die überraschte.

Wieder einmal war das Komitee Warcq-Baumholder mit dem Nikolaus in die Partnerstadt in den Ardennen gefahren, um den Kindern des dortigen Kindergartens und der Schulen eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten. Den Kleinbus mit den Mitgliedern des Komitees fuhr diesmal Uwe Brand.







Artikel teilen

Artikel teilen