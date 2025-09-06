Vereine hatten es nach dem Zweiten Weltkrieg schwer: Akribisch schaute die französische Besatzungsmacht auf Vorgeschichte und Personal - und ließ sich Zeit bei der Genehmigung. Und Parteien durften den Buchstaben „D“ nicht benutzen.

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ging nicht nur das Dritte Reich unter, sondern neben der staatlichen Handlungsfähigkeit erloschen schlagartig auch die noch vorhandenen Reste des öffentlich organisierten Lebens in Deutschland. Parteien und Vereine blieben bis auf Weiteres verboten.

Die Sowjetunion setzte in ihrer Besatzungszone auf eine politische Gleichschaltung und schickte frühzeitig die kommunistische „Gruppe Ulbricht“ nach Deutschland, um ein Staatswesen nach sowjetischem Vorbild aufzubauen. Für bürgerliche Parteien war da ebenso wenig ein Platz vorgesehen wie für eine eigenständige Sozialdemokratie.

Angesichts dieser unverrückbaren Position ließ die Sowjetunion durch Befehl vom 10. Juni 1945 die von den Alliierten verhängte politische Quarantäne früher aufheben, als dies in den drei Westzonen der Fall war. Nach dem sowjetischen Vorpreschen verständigten sich die Alliierten am 2. August im Potsdamer Abkommen darauf, „in ganz Deutschland alle demokratischen Parteien zu erlauben und zu fördern“. Daraufhin ebneten die Amerikaner mit einer Direktive vom 27. August den Weg für neue Parteien. Am 15. September zogen die Engländer nach.

Alltäglicher Kampf um Lebensmittel, Brennstoff und Wohnraum

Wesentlich mehr Zeit ließen sich die Franzosen. Gleich, nachdem sie im Sommer 1945 den Amerikanern in Idar-Oberstein als Besatzungsmacht gefolgt waren, hatten sie am 19. Juli den von der US-Militärverwaltung eingesetzten Stadtrat, der aus politisch unbelasteten Männern bestand, aufgelöst, den langjährigen Bürgermeister Ludwig Bergér, ein NSDAP-Mitglied, aus dem Amt entfernt und darüber hinaus jegliche politische Betätigung untersagt. Wie es danach weitergehen sollte, blieb zunächst unklar.

Erst am 13. Dezember 1945 erfolgte eine Verordnung, die die Neugründung von politischen Vereinigungen erlaubte. Mit der Bekanntgabe der notwendigen Durchführungsvorschriften eilte es der französischen Militärverwaltung aber immer noch nicht, und so mussten all jene, die schnellstmöglich Parteien gründen wollten, um an der Neugestaltung von Kommunen, Ländern und einem deutschen Gesamtstaat mitzuwirken, bis ins neue Jahr hinein warten, erst dann konnten sie sich endlich legal zusammenschließen.

Für die Bevölkerungsmehrheit hatte der alltägliche Kampf um Lebensmittel, Brennstoff und Wohnraum Vorrang vor parteipolitischem Engagement. Doch ohne handlungsfähige Parteien und funktionierende Verwaltungen ließen sich die Nöte der Menschen kaum wirksam eindämmen.

SPD wählt Paul Willrich zum Kreisvorsitzenden

Die Sozialdemokraten, die sich seit Mai 1945 im Gasthaus Wenzel, ihrer in der Wasenstraße in Oberstein gelegenen Stammwirtschaft aus der Weimarer Zeit, wöchentlich in loser Runde trafen, schritten deshalb gleich am ersten Tag des Jahres 1946 zur Tat und wählten August Kirschmann zu ihrem Ortsvereinsvorsitzenden, eine Woche darauf wurde der Gewerkschafter Paul Willrich Kreisvorsitzender der SP. Beide waren von der Weimarer Zeit geprägt, hatten aber altersbedingt vor 1933 keine tragenden Parteifunktionen inne.

Genauso unbelastet wie die Sozialdemokraten konnten die Kommunisten an den Neuaufbau ihrer Partei gehen. Sie kürten den Pfeffelbacher Bürgermeister Elias Diehl zum Kreisvorsitzenden, dem der 22-jährige Edmund Müller, der später ebenfalls Bürgermeister von Pfeffelbach wurde, als Sekretär zur Seite stand. Diehl fiel schon bald in Ungnade. 1950 entzog ihm der Landesvorstand seine Parteifunktionen. In Idar-Oberstein setzten die Kommunisten auf Willi Wittmann. Der Bauhilfsarbeiter hatte schon 1932 am „Roten Beobachter“, der Zeitung der Obersteiner KPD, mitgearbeitet und war 1937 von der Gestapo in das KZ Buchenwald verschleppt worden.

Otto Willrich führte die CDP an

Schwerer hatten es die Christdemokraten, die sich am 2. März 1946 in der Idarer „Wirtschaft zum schwarzen Diamant“ gegenüber der Lederfabrik Zerfass als CDP gründeten. Etliche belastete CDP-Anhänger fanden bald eine neue politische Heimat bei den Liberalen, die von allen Parteien der ersten Nachkriegsjahre den höchsten Anteil ehemaliger NSDAPler aufwiesen. Erster Kreisvorsitzender der CDP wurde Otto Willrich, dem 1947 der Rechtsanwalt Dr. Walter Lichtenberger, ein Stahlhelm-Mitglied der Weimarer Zeit, folgte. Gemeinsam mit August Kirschmann wurde Lichtenberger im November 1946 Abgeordneter der Beratenden Landesversammlung, die in Koblenz die Verfassung des von den Franzosen neu gebildeten Landes Rheinland-Pfalz abschließend beriet. Nach dem Volksentscheid über die Verfassung und der ersten Landtagswahl vertrat er von 1947 bis 1955 die CDP bzw. später die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag.

Bei den ersten Kommunal- und Landtagswahlen 1946 und 1947 hatten die Franzosen den Parteien immer noch nicht erlaubt, ein auf Deutschland hinweisendes „D“ in ihrem Namen zu führen. Aus französischer Sicht sollte alles unterbleiben, was zu einer raschen Bildung eines deutschen Gesamtstaats hätte führen können. Dies war aber noch das geringste Problem, das die neuen Parteien mit der Besatzungsmacht hatten. Als weitaus hinderlicher und aufreibender erwiesen sich die vielen Formalitäten und Versorgungsengpässe, die die Parteiarbeit erschwerten.

Jede Versammlung musste genehmigt werden

Jede Versammlung musste gegenüber der Militärverwaltung rechtzeitig angemeldet werden. Kleinste Formfehler genügten schon, um ein Parteitreffen zu unterbinden. Es fehlte an Schreibpapier, Briefkuverts und anderen notwendigen Büromaterialien. Teilweise mussten die Arbeitsmittel illegal außerhalb des Landkreises besorgt werden, um überhaupt schriftlichen Kontakt zu Behörden, Mitgliedern oder Wählerinnen und Wählern aufnehmen zu können, wie sich fünf Jahrzehnte später der in Hannover zum stellvertretenden Vorsitzenden der mächtigen Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik aufgestiegene Baumholderer Werner Vitt, einer der ersten SPD-Geschäftsführer in der Obersteiner Bahnhofstraße, bei einem Besuch an der oberen Nahe erinnerte.

Wenn die Franzosen Parteien zuließen, konnten sie nicht länger Vereine verbieten. Doch da die Militärverwaltung befürchtete, bestimmte Organisationen könnten Ausgangspunkt gewaltsamen Widerstands werden, tat sie sich bei den Neugründungen von Vereinen ungleich schwerer als beim Aufbau von Parteien.

Neben Feuerwehrmännern schlug Schwerathleten das größte Misstrauen seitens der Besatzungsmacht entgegen. Weil die Brandbekämpfung aber unerlässlich war, konnte auf das ehrenamtliche Engagement und die Sachkunde der Löschtruppe nicht verzichtet werden. Schließlich wählte die Militärverwaltung einen Kompromiss. Wo immer sich Wehren bilden wollten, wurde dem zugestimmt. Allerdings durften die einzelnen Wehren nur aus maximal acht Personen bestehen. Erst 1950 rückten die Franzosen von dieser Beschränkung ab. Danach entwickelten und vernetzten sich die Wehren wieder so, wie es vor 1933 der Fall war. 1952 konnte in Weierbach endlich das erste Kreisverbandsfeuerwehrfest stattfinden.

Chöre wurden zwangsfusioniert, um die Zahl der Vereine zu minimieren

Wie alle anderen Vereine hatten die beiden Athleten-Clubs in Oberstein und Idar unmittelbar nach Kriegsende die Beschlagnahme ihres Vermögens hinnehmen müssen. Darüber hinaus zogen die Franzosen Vereinsfahnen sowie Protokollbücher und andere Unterlagen ein. Am 12. Januar 1946 versuchten die Obersteiner Athleten, ihren in der Weimarer Zeit weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Verein wieder zu beleben. Doch die Militärverwaltung gestand ihnen lediglich zu, in der „Sportgemeinde 1848 Oberstein“ – so der von ihnen kreierte neue Name des traditionsreichen TV 1848 Oberstein – eine eigene Abteilung zu bilden, in der aber lediglich Gewichtheben und kein Ringen zulässig sein sollte. Im März 1950 entließ die Besatzungsmacht die Schwerathleten endlich mit vollem Sportprogramm wieder in die Selbstständigkeit. Die Idarer Athleten ereilte das gleiche Schicksal. Sie waren bis 1950 der „Sportvereinigung Idar“ angegliedert.

Generell wollten die Franzosen die Zahl der Vereine so gering wie möglich halten. In Tiefenstein wurden deshalb Anfang 1948 der Gemischte Chor und der Männergesang-Verein zwangsfusioniert. Der Vorstand wurde paritätisch besetzt, Proben fanden aber weiterhin getrennt statt.

Bereits im Dezember 1945 nahmen Aktive des ehemaligen Musikvereins Tiefenstein ihre Probenarbeit wieder auf. Als sie dies ganz offiziell machen durften, erhielten sie wegen der anhaltenden Ausgangssperre von den Franzosen Sonderausweise.

Besonders hart traf das Vereinsverbot den Idarer Männergesangverein: Neben dem Vereinsvermögen nahmen die Franzosen den Sängern den Flügel, sämtliche Pokale und die 1884 angeschaffte Vereinsfahne weg. Es dauerte bis 1948, um vor diesem Hintergrund genügend Sänger für einen Neuanfang zu finden.

Allsportvereine waren zunächst nicht erlaubt

Die ersten Sportler, die wieder ihrer alten Leidenschaft frönen durften, waren die Fuß- und die Handballer. Später kamen Turner und Leichtathleten hinzu. Anfangs ließen die Franzosen nur einspartige Sportvereine zu. Sogenannte Allsportvereine sollten tunlichst verhindert werden. Als die Tiefensteiner Sportler in ihrem Stadtteil wieder einen Verein gründen wollten, mussten sie diesen auf Geheiß der Franzosen Sportverein Tiefenstein nennen und durften nur Fußball anbieten. Nachdem später wieder Turnen und Leichtathletik erlaubt waren, durfte sich der Verein TuS Tiefenstein nennen.

Wichtig war den Franzosen die demokratische Ausrichtung der neuen Vereine. Nachdem der TV 1848 Oberstein während einer heimlich einberufenen Versammlung einen Vorstand gewählt hatte, wurde der umgehend zur Militärverwaltung in Birkenfeld zitiert und musste sich dort rechtfertigen. Am Ende erhielten die widerspenstigen Funktionäre von der Besatzungsmacht grünes Licht für ihre geplante Vereinsarbeit, aber nicht ohne zuvor schriftlich zu versichern, dass sich unter ihnen „kein Hitler“, also kein ehemaliges NSDAP-Mitglied, befand.

Tatsächlich präsentierten fast alle Vereine bei ihrer Neugründung politisch unbelastete Vorsitzende. Einige allerdings starteten, wie der Grub’sche Männergesangverein, mit einem Vorsitzenden in die Nachkriegszeit, der sich von den Nationalsozialisten ferngehalten hatte, und wechselten diesen bei erstbester Gelegenheit gegen einen alterfahrenen Funktionär aus, der der NSDAP angehört hatte.

Um eine Maßnahme kam indes kein neu gebildeter Verein herum: Die ab 1933 am Antisemitismus und Führerprinzip ausgerichteten Satzungen, die die Mitgliedschaft von Juden untersagt und aus Vorsitzenden Vereinsführer gemacht hatten, mussten allesamt vom nationalsozialistischen Gedankengut befreit und entsprechend umgeschrieben werden. Im Laufe der Adenauer’schen Restaurationsphase spielte es ab Mitte der 1950er-Jahre dann keine Rolle mehr, welche politische Vergangenheit die einzelnen Vereinsfunktionäre hatten. Politische und konfessionelle Orientierungen verloren auch ohne das Zutun der Besatzungsmacht an Einfluss.