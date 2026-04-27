Aufwändige Schutzaktion Pappelallee an der Struth soll erhalten werden Thomas Brodbeck 27.04.2026, 18:00 Uhr

i Es war eine aufwendige Aktion zum Erhalt der Pappelallee entlang der Nahe. Die Zugseile für die Messung mussten auf der anderen Flußseite verankert werden. Thomas Brodbeck

Es ist eine aufwendige Schutzaktion: Die mehr als 100 Jahre alten Bäume entlang des geschützten Landschaftsstreifens an der Nahe müssen kontinuierlich auf ihre Standfestigkeit überprüft werden.

Der Schutz und Erhalt der mehr als 100 Jahre alten Pappelallee entlang der Struthstraße in Idar-Oberstein erfordert großen Aufwand. Die mehr als 20 Bäume entlang des geschützten Landschaftsstreifens an der Nahe müssen kontinuierlich auf ihre Standfestigkeit überprüft werden, denn mehrere wiesen bereits Faulstellen auf, in anderen steckte der Weidenbohrer, ein Nachtfalter, der sich mit seinen Gängen tief in das Holz gräbt.







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