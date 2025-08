Am Bostalsee soll ein weiteres Hotel entstehen. Wer dahintersteckt, und was die künftigen Betreiber dort genau vorhaben.

D erzeit laufen die Planungs- und Abstimmungsarbeiten zwischen der Gemeinde Nohfelden (Landkreis St. Wendel) und „Papa Charly“. Oder besser gesagt: mit Nicolas Petit, der in Eckelhausen unter jenem Namen ein Hotelprojekt plant: Papa Charly.

Dabei handelt es sich nach Angaben Petits um einen „außergewöhnlichen Ort für Sport, Wellness und Genuss. Das Hotel, das in Bosen-Eckelhausen realisiert werden soll, verbindet aktive Erholung mit innovativer Architektur, nachhaltiger Bauweise und einer starken regionalen Identität.“ Ziel sei es, einen neuen Impuls für den wachsenden Tourismus im Saarland zu setzen – „und einen Ort zu schaffen, der nicht nur Gäste begeistert, sondern auch die Menschen vor Ort einlädt“, erläutert der 42-Jährige.

Der gebürtige Saarländer ist unweit des Bostalsees aufgewachsen und hat sich in den vergangenen Jahren als Anbieter von Ferienwohnungen an mehreren Standorten im Saarland etabliert, viele davon rund um den Bostalsee. Darüber hinaus betreibt er seit einigen Jahren das Hotel Schinderhannes in Weiskirchen. „Papa Charly ist unser Beitrag zu einem neuen, selbstbewussten Saarland – ein Ort, der Menschen bewegt, inspiriert und zusammenbringt. Und vor allem auch ein Ort, der bleibt: im Kopf, im Herzen, im Land“, sagt der Initiator des Hotel-Projekts.

Hotel will auch Angebote für Tagesgäste bereitstellen

Papa Charly soll in seiner finalen Ausbaustufe laut Petit über maximal 70 Zimmer verfügen. Ein besonderer Fokus liege auf Angeboten rund um Wellness, Sport und Gesundheit. „Die Details befinden sich in Planung.“

Klar sei indes: „Von Anfang an wird Papa Charly bewusst offen gestaltet: Das integrierte Day Spa steht auch Tagesgästen zur Verfügung – gerne auch aus der Region.“ Ebenso soll das Restaurant öffentlich zugänglich sein und als Treffpunkt für Gäste und die Menschen aus der Umgebung dienen. Preislich werde Papa Charly zwischen den Angeboten liegen, die es in der Region bereits gibt. „Unser Hotel richtet sich an Gäste, die Sport, Erholung und bewussten Genuss verbinden möchten. Wir planen keine Großveranstaltungen wie Hochzeiten oder laute Events. Stattdessen schaffen wir einen ruhigen Ort zum Entschleunigen – für Körper, Geist und Seele“, sagt Nicolas Petit.

Architektonisch orientiere sich das Haus an einem modernen Stil mit alpinem Charme und Bezügen zur saarländischen Geschichte. Die Gestaltung soll sich harmonisch in die Natur einfügen, mit natürlichen Materialien, begrünten Dächern und warmen Holztönen. „Wir sehen uns als wertvolle Ergänzung des bereits vorhandenen Angebots am See, das den Bostalsee als erfolgreiche Urlaubsdestination insgesamt weiter nach vorne bringen wird“, ist Petit vom Vorhaben überzeugt.

Weshalb das neue Hotel „Papa Charly“ heißen soll

Der Name Papa Charly sei eine Hommage an Karl, genannt Charly, den Vater von Judith Petit, der Ehefrau des Projektinitiators. Charly habe über viele Jahre als Bergwerksdirektor die Geschichte des saarländischen Bergbaus mitgestaltet und verkörpere zugleich all das, wofür das Hotel stehen soll: „Aktivität, Lebensfreude, Genuss und Weitblick“, erläutert der Schwiegersohn. Bis heute sportlich, neugierig und genussorientiert, reise der Original-Charly gemeinsam mit seiner Frau um die Welt – immer offen für neue Eindrücke und mit festem Blick auf seine Heimat. „Papa Charly ist damit nicht nur der Name des Hotels – sondern auch seine Inspiration.“

Die Eröffnung in der Lindenallee ist – je nach Genehmigungslage – für die kommenden Jahre geplant. „Aktuell befinden wir uns noch in einer recht frühen Projektphase mitten im Bebauungsplanverfahren“, sagt Petit abschließend.

Die Eröffnung in der Lindenallee ist – je nach Genehmigungslage – für die kommenden Jahre geplant. „Aktuell befinden wir uns noch in einer recht frühen Projektphase mitten im Bebauungsplanverfahren“, sagt Petit abschließend.Bostalsee-Retter im Dauereinsatz – ein gefährlicher Trend bereitet Sorgen