Kampf um die Ostertalbahn
Panzer sollen Vorrang haben – Ein Bürger widerspricht 
Ist der Zug für die Ostertalbahn bereits abgefahren? Das will Christian Bohr nicht glauben und hat als Reaktion auf die drohende
Ist der Zug für die Ostertalbahn bereits abgefahren? Das will Christian Bohr nicht glauben und hat als Reaktion auf die drohende Stilllegung eine Petition gestartet, in der die saarländische Landesregierung aufgefordert wird, die Bahnstrecke zu übernehmen und zu sichern.
Thorsten Grim

Die Bundeswehr bestellt Radpanzer, das KNDS-Rüstungswerk in Freisen will expandieren – und die Ostertalbahn soll weichen. Ein Politikwissenschaftler aus Rohrbach bei St. Ingbert hält das für einen schweren Fehler und fordert: Das Land muss handeln.

Lesezeit 4 Minuten
Bahnsteig vier in Ottweiler ist etwas kompliziert zu erreichen. Der Weg über den Bahnhof selbst führt nicht zum Ziel. Man muss sich ihm von hinten nähern, von der Fürther Straße aus, will man einen Zug ins
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