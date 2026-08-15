Panzer sollen Vorrang haben – Ein Bürger widerspricht
Die Bundeswehr bestellt Radpanzer, das KNDS-Rüstungswerk in Freisen will expandieren – und die Ostertalbahn soll weichen. Ein Politikwissenschaftler aus Rohrbach bei St. Ingbert hält das für einen schweren Fehler und fordert: Das Land muss handeln.
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Bahnsteig vier in Ottweiler ist etwas kompliziert zu erreichen. Der Weg über den Bahnhof selbst führt nicht zum Ziel. Man muss sich ihm von hinten nähern, von der Fürther Straße aus, will man einen Zug ins