Baumholder. Deftige Speisen, vollmundiger Wein und temperamentvolle Klänge: Bei der zweiten Spanischen Nacht am Samstag stand der Place de Warcq wieder voll und ganz im Zeichen der Iberischen Halbinsel. Nach der überwältigenden Premiere im Vorjahr, war die Veranstaltung auch dieses Mal sehr, sehr gut besucht. Bänke und Stehtische gegenüber dem Alten Rathaus waren bereits kurz nach der Eröffnung um 18 Uhr voll besetzt – Hunderte fanden den Weg nach Baumholder. Über den Abend hinweg glaubte Organisator Michael Schug, dass sich an die 1000 Besucher auf dem Platz und an den Essens- und Getränkeständen am Rand zur Hauptstraße einfanden und fröhlich mitfeierten. „Wir haben das Konzept aus dem Vorjahr noch einmal umgestellt, damit die Schlangen vor den beiden Essens- und dem vergrößerten Getränkestand nicht bis in den Platz hineinreichten“, berichtete Schug. Zwar gab es erneut Schlangen – die Paella und Tapas waren wieder enorm stark nachgefragt, und kurz nach 20 Uhr war die Paella ausverkauft – aber auf dem Platz selbst mussten die Besucher sich nicht aneinander vorbei zwängen, weil die Schlangen den Platz zustellten.

i Vor dem Paella-Stand an der Hauptstraße bildete sich eine Schlange. Benjamin Werle

„Wir haben auch den Getränkestand vergrößert und mit mehr Leuten hinter der Theke agiert“, schilderte Schug. Auch bei der Planung des Biers ging es in diesem Jahr besser – das spanische Flaschenbier reichte bis kurz vor Ende des Abends. Der Mitorganisator von Visit Buamholder hatte im Vorfeld gut 25 Helfer, die ihm bei Aufbau, Diensten und Abbau zur Hand gingen. Doch auch der Bauhof unterstützte in bewährter Weise bereits im Vorfeld, sodass sich die Organisatoren ganz auf die Arbeit auf dem Place de Warcq konzentrieren konnten. „Ohne die Unterstützung – auch finanziell durch die Sponsoren – wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen“, betonte Schug und dankte allen Helfern im Hintergrund ausdrücklich. Und dort entfaltete sich erneut der Reiz des Landes auf der Iberischen Halbinsel. Die Gruppe Nicefield unterhielt mit einer Mischung mediterraner Musik und vermittelte so das Gefühl, am Strand der Costa Brava zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen. Sängerin Susanna Schönfeld, ihr Mann und Gitarrist Andreas und Schlagzeuger Armin Heislitz sorgten mit einer Mischung aus gediegenen und temperamentvollen Beiträgen für Stimmung. „Da kam sehr gut an, die Leute haben gesehen und gehört, dass Spanien mehr ist als Flamenco“, sagte Schug.

i Die Formation El Grupo Nicefield, mit Susanna und Andreas Schönfeld, brachte südländische Klänge mit und begeisterte das Publikum. Benjamin Werle

Davor machten es sich die Gäste auf den Sitzbänken und an den Stehtischen gemütlich. Und unter die Einheimischen hatten sich viele US-Amerikaner und auswärtige Gäste gemischt. „Ich hatte im Vorfeld auch bei der spanisch sprechenden Gruppe im Standort viel geworben – und man merkte auch, dass viel Amerikaner zum Feiern kamen“, erklärte Schug. Den regnerischen Wetterprognosen zum Trotz blieb es den Abend über trocken und die dunklen Wolken zogen rasch weiter – und die Besucher feierten ausgelassen: Mit spanischem Wein, Bier und kühlen Cocktails wurde auf den herrlichen Sommerabend angestoßen. Auch das Angebot an Speisen war größer als bei der Premiere im Vorjahr – und nicht nur die Besucher zeigten sich zufrieden: „Die Rückmeldungen von den Ständen sind durchweg positiv. Das hat sehr gut funktioniert“, erläuterte Michael Schug am Sonntagvormittag.

i Das Publikum genoss die südländische Stimmung vollen Zügen. Benjamin Werle

Gefeiert wurde bis kurz nach Mitternacht – dann verzogen sich die Wolken –, und in sternenklarer Nacht wurde es recht kühl. So verließen die letzten Besucher kurz nach 0.30 Uhr den Place de Warcq und der Abbau begann. „Wir waren gegen 2 Uhr fertig und hatten alles abgebaut“, berichtete der Organisator. Die zweite spanische Nacht bewertet er als vollen Erfolg – mit noch einmal mehr Zuspruch als 2024. Auch für das nächste Jahr hat er sich wieder etwas für eine besondere Nacht auf dem Place de Warcq überlegt, doch wie das Thema lauten wird, will er noch nicht verraten.

Dann aber vielleicht mit einem großen Sonnensegel als Überdachung über dem Platz, denn die Stadt hat dies in ihre Wunschliste touristischer Angebote im Zuge des Regionalen Zukunftsprogramms aufgenommen. Und für die Förderung traditioneller Feste habe man keine schlechten Chancen, glaubt Stadtbürgermeister Günther Jung. Zumindest wäre es dann sowohl trocken als auch länger warm, wenn bis in die Nacht hinein gefeiert wird.