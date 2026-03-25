Darauf freuen sich viele Edelstein- und Schmuckfreunde in ganz Südwestdeutschland: Eine Woche vor Ostern öffnen 22 Werkstätten von Schmuckschaffenden in und um Idar-Oberstein ihre Türen.
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Eine Woche vor Ostern ist es wieder so weit: 22 Werkstätten und mehr als 25 Schmuckschaffende in und um Idar-Oberstein öffnen für zwei Tage die Türen. Und das lockt wie immer haufenweise Besucher zum Teil von weither in die Schmuckstadt. Schon im elften Jahr gibt es die Veranstaltung, die jedes Jahr sehr großen Zuspruch findet.