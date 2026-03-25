Offene Türen in Idar-Oberstein
OWIO wächst auf 22 Werkstätten 
Blick in die Goldschmiedewerkstatt von Jürgen Stellwagen und Sibylle Delzeit in Herborn.
Blick in die Goldschmiedewerkstatt von Jürgen Stellwagen und Sibylle Delzeit in Herborn.
Sibylle Delzeit

Darauf freuen sich viele Edelstein- und Schmuckfreunde in ganz Südwestdeutschland: Eine Woche vor Ostern öffnen 22 Werkstätten von Schmuckschaffenden in und um Idar-Oberstein ihre Türen. 

Lesezeit 3 Minuten
Eine Woche vor Ostern ist es wieder so weit: 22 Werkstätten und mehr als 25 Schmuckschaffende in und um Idar-Oberstein öffnen für zwei Tage die Türen. Und das lockt wie immer haufenweise Besucher zum Teil von weither in die Schmuckstadt. Schon im elften Jahr gibt es die Veranstaltung, die jedes Jahr sehr großen Zuspruch findet.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren