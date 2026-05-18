Bewerbung im Kreis Birkenfeld
Otterdame Nayla will Edelsteinkönigin werden
Otter sind sehr gesellige Tiere: nicht die schlechteste Voraussetzung für das Amt der Edelsteinmajestät...
Otter sind sehr gesellige Tiere: nicht die schlechteste Voraussetzung für das Amt der Edelsteinmajestät...
Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Warum eine Zwergotterdame die 25. Edelsteinkönigin werden könnte? Der Tierpark Rheinböllen liefert gute Argumente für die kleine Nayla, wie auch der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße schmunzelnd betont.

Lesezeit 2 Minuten
Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht eine „Edelsteinmajestät“: Erstmals wurde das Amt geschlechtsneutral ausgeschrieben. Und nun bringt sich ein asiatischer Zwergotter ins Spiel: ein tierisch guter Scherz des Tierparks Rheinböllen. Ein Video von Otterdame Nayla auf Instagram sorgt für Spekulationen: Nayla bewerbe sich als Edelsteinkönigin und damit um die Nachfolge von Vivian Heidrich, heißt es dort in einem Video vom 7.

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