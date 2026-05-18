Bewerbung im Kreis Birkenfeld Otterdame Nayla will Edelsteinkönigin werden Vera Müller 18.05.2026, 09:02 Uhr

i Otter sind sehr gesellige Tiere: nicht die schlechteste Voraussetzung für das Amt der Edelsteinmajestät... Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Warum eine Zwergotterdame die 25. Edelsteinkönigin werden könnte? Der Tierpark Rheinböllen liefert gute Argumente für die kleine Nayla, wie auch der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße schmunzelnd betont.

Der Förderverein Deutsche Edelsteinstraße sucht eine „Edelsteinmajestät“: Erstmals wurde das Amt geschlechtsneutral ausgeschrieben. Und nun bringt sich ein asiatischer Zwergotter ins Spiel: ein tierisch guter Scherz des Tierparks Rheinböllen. Ein Video von Otterdame Nayla auf Instagram sorgt für Spekulationen: Nayla bewerbe sich als Edelsteinkönigin und damit um die Nachfolge von Vivian Heidrich, heißt es dort in einem Video vom 7.







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