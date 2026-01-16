Fest auf dem Weihervorplatz Osterkirmes startet dieses Jahr eine Woche früher 16.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Osterkirmes wird in diesem Jahr in der Karwoche in Baumholder Stadtion machen. Werle Benjamin/Archiv. Werle Benjamin

Seit dem Vorjahr organisiert die Schaustellerfamilie Eisele die Osterkirmes in Baumholder. Für die fünfte Auflage wollen sie mehr Fahrgeschäfte gewinnen. Terminlich ging es um eine Woche nach vorn, weil nach Ostern der Zirkus in die Schule kommt.

Auch 2026 wird es wieder eine Osterkirmes in Baumholder geben. Allerdings wird die Veranstaltung in Absprache mit der Stadt eine Woche vorgezogen und beginnt bereits am 27. März, um Ostermontag, 6. April, ihren Abschluss zu finden. „Da die Grundschule bereits frühzeitig den Weihervorplatz für die Zeit direkt nach den Osterferien angefragt hat, um dort ein Zirkuszelt für ihre Schulprojektwoche aufzustellen, würden sich beide Veranstaltungen ...







