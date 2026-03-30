Fest in Baumholder
Osterkirmes mit Mix aus Tradition und Show
So langsam fühlte sich der Platz, auch wenn der Himmel noch etwas grau war.
So langsam fühlte sich der Platz, auch wenn der Himmel noch etwas grau war.
Andrea Brand

Bei der Osterkirmes auf dem Weierplatz in Baumholder gab’s mehr zu sehen und zu genießen als eine traditionelle Kirmes zu bieten hat. Neben Fahrgeschäften und Zuckerwatte gab es auch ein mitreißendes Showprogramm.

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Auf dem Weierplatz herrschte am Sonntag reger Betrieb. Die Schaustellerfamilie Eisele, die als Organisatoren hinter der diesjährigen Osterkirmes steht, hatte für ein besonderes Rahmenprogramm gesorgt. Das die Kirmes weit mehr ist als nur Fahrgeschäfte und Zuckerwatte, bewiesen zwei ganz unterschiedliche Acts.

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