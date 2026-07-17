Am 20. September wird in Rötsweiler-Nockenthal neu gewählt. Auch in Schmißberg steht zu diesem Datum eine Ortsbürgermeisterwahl an. Ortchefin Jana Grauer war hier nach kurzer Amtszeit bereits im Juni zurückgetreten.
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Die Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Rötsweiler-Nockenthal Angelina Huber hat ihren Rücktritt verkündet. Die Gründe für diesen Schritt wollte die 34-Jährige auf Anfrage unserer Zeitung nicht öffentlich machen. Seit 2016 wohnt die gebürtige Mainzerin in Rötsweiler-Nockenthal, bei der Kommunalwahl am 9.