Wahl in Rötsweiler-Nockenthal
Ortsbürgermeisterin Angelina Huber tritt zurück
Am 9. Juli 2024 trat Angelina Huber ihr Amt als Ortsbürgermeisterin in Rötsweiler-Nockenthal an – nun verkündete sie ihren Rückt
Am 9. Juli 2024 trat Angelina Huber ihr Amt als Ortsbürgermeisterin in Rötsweiler-Nockenthal an – nun verkündete sie ihren Rücktritt
Niels Heudtlaß

Am 20. September wird in Rötsweiler-Nockenthal neu gewählt. Auch in Schmißberg steht zu diesem Datum eine Ortsbürgermeisterwahl an. Ortchefin Jana Grauer war hier nach kurzer Amtszeit bereits im Juni zurückgetreten. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsbürgermeisterin der Gemeinde Rötsweiler-Nockenthal Angelina Huber hat ihren Rücktritt verkündet. Die Gründe für diesen Schritt wollte die 34-Jährige auf Anfrage unserer Zeitung nicht öffentlich machen. Seit 2016 wohnt die gebürtige Mainzerin in Rötsweiler-Nockenthal, bei der Kommunalwahl am 9.
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