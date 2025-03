Am frühen Donnerstagabend wurde eine Streife der Polizei Idar-Oberstein auf zwei quicklebendige kleine Wildschweine aufmerksam, die wohl aus dem Waldstück „Müllersheck“ auf dem Schlossberg hinab in die Hauptstraße gestürzt waren. Die Tiere waren unverletzt, aber hinter dem Zaun des Transformators gegenüber der Stadtverwaltung gefangen. Wegen des steilen Abhangs war ein Weg zurück in den Wald für die Frischlinge nicht machbar. Mithilfe des hinzugezogenen Ordnungsamtes wurden die beiden Tiere behutsam und mit Handschuhen in eine Transportbox gebracht. Die zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes fuhren dann in die Nähe des Waldstücks zwischen Schlossberg und Nassheckstraße. Dort wurden frische Wildschweinspuren entdeckt. Kaum war die Tür der Transportbox geöffnet, sprangen beide Schweinchen in die Freiheit. Nach etwa einer halben Stunde war die gute Tat vollbracht und der „Einsatz“ beendet.

i In dem Waldstück, von dem die beiden Frischlinge aus vermutlich "abgestürzt" waren, und wo sie frische Wildschweinspuren entdeckt hatten, setzten die Helfer die kleinen Wildschweine wieder aus. HOSSER