Fünf Jahre nach dem Sieg
Operntalent: Was macht RTL-„Supertalent“ Elena Turcan? 
Fünf Jahre ist das her: Elena Turcan, damals zehn Jahre alt, kann ihr Glück nicht fassen. Jurymitglied Michael Michalsky hat für
Fünf Jahre ist das her: Elena Turcan, damals zehn Jahre alt, kann ihr Glück nicht fassen. Jurymitglied Michael Michalsky hat für sie den "Goldenen Buzzer" gedrückt.
RTL

Vor fünf Jahren wurde Elena Turcan zum RTL-„Supertalent“ gekürt. Aus dem kleinen Mädchen ist ein Teenager geworden, der das Singen nach wie vor liebt und sich über Erfolge freuen darf. Der Weg der Idar-Obersteinerin ist noch lange nicht zu Ende. 

Lesezeit 3 Minuten
Fünf Jahre ist das her… Und im wahrsten Sinne klingt ihr Erfolg immer noch: Elena Turcan, im März 15 Jahre alt geworden, die mit ihrem Gesang ein Millionenpublikum begeistert hat und RTL-„Supertalent“ 2021 wurde, kann ohne das Singen nicht leben. Die junge Idar-Obersteinerin ist dabei ein ganz normaler Teenager, der nicht über ihre Erfolge redet, sich mit Freunden trifft.

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