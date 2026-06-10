Fünf Jahre nach dem Sieg Operntalent: Was macht RTL-„Supertalent“ Elena Turcan? Vera Müller 10.06.2026, 08:18 Uhr

i Fünf Jahre ist das her: Elena Turcan, damals zehn Jahre alt, kann ihr Glück nicht fassen. Jurymitglied Michael Michalsky hat für sie den "Goldenen Buzzer" gedrückt. RTL

Vor fünf Jahren wurde Elena Turcan zum RTL-„Supertalent“ gekürt. Aus dem kleinen Mädchen ist ein Teenager geworden, der das Singen nach wie vor liebt und sich über Erfolge freuen darf. Der Weg der Idar-Obersteinerin ist noch lange nicht zu Ende.

Fünf Jahre ist das her… Und im wahrsten Sinne klingt ihr Erfolg immer noch: Elena Turcan, im März 15 Jahre alt geworden, die mit ihrem Gesang ein Millionenpublikum begeistert hat und RTL-„Supertalent“ 2021 wurde, kann ohne das Singen nicht leben. Die junge Idar-Obersteinerin ist dabei ein ganz normaler Teenager, der nicht über ihre Erfolge redet, sich mit Freunden trifft.







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