Aktionstag in Idar-Oberstein Omas gegen Rechts: Für Toleranz und Menschlichkeit 08.02.2025, 17:24 Uhr

i Die Omas gegen Rechts hatten zum Aktionstag nach Idar eingeladen. Zum Programm gehörten Musik und Statements. Vera Müller

Vor der Bundestagswahl am 23. Februar erheben die Omas gegen Rechts ihre Stimme. Sie warnen vor Rechtsextremismus und rufen zur Stimmabgabe für demokratische Parteien auf: so auch in Idar-Oberstein.

Unter dem Slogan „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ stand der Aktionstag, zu dem die Initiative Omas gegen Rechts – die bundesweit stetig wächst – auch in Idar-Oberstein eingeladen hatte. Interessierte und Mitstreiter sowie Kulturtreibende beteiligten sich auf dem Schleiferplatz in Idar an einem lebendigen, bunten Programm: zu Beginn bei Sonnenschein, der die Veranstaltung so bunt schimmern ließ, wie sie auch tatsächlich war.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen